Πότε ξεκινά η νέα κακοκαιρία σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Υποχωρούν τα έντονα φαινόμενα, ανεβαίνει η θερμοκρασία, το διήμερο «σώζεται», αλλά από την Κυριακή ο καιρός αλλάζει ξανά πρόσωπο.

Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας με τους θυελλώδεις ανέμους και τις ισχυρές βροχοπτώσεις, ο καιρός μπαίνει από σήμερα Παρασκευή σε πιο ήπια τροχιά, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη. Τα πολύ έντονα φαινόμενα υποχωρούν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αστάθεια εξαφανίζεται πλήρως.

Ο μετεωρολόγος του OPEN, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», σημείωσε ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας θα έχουμε εναλλαγές συννεφιάς και βροχών, με τον καιρό να παρουσιάζει σαφή βελτίωση κυρίως στα βόρεια.

Πού θα έχουμε βροχές σήμερα

Στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, οι νεφώσεις θα εναλλάσσονται με τοπικές βροχές. Καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Αντίθετα, από το ύψος της Θεσσαλίας και βορειότερα, οι καιρικές συνθήκες θα είναι αισθητά καλύτερες.

Οι άνεμοι παρουσιάζουν σημαντική εξασθένηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Εκεί που είχαμε ριπές έως και 10 μποφόρ, σήμερα η έντασή τους δεν θα ξεπεράσει τα 6 με 7 μποφόρ.

Άνοδος της θερμοκρασίας και «ανάσα» στο διήμερο

Η θερμοκρασία ακολουθεί ανοδική πορεία, ακόμη και τις πρωινές ώρες, ενώ το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας θα αγγίξει τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ο καιρός θα κυλήσει με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς, με πιθανότητα για λίγες βροχές προς το απόγευμα. Ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 15 με 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και ήπιες συνθήκες, με τη θερμοκρασία έως τους 11 βαθμούς.

Τι αλλάζει το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο αναμένονται βροχές ή πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά καλύτερος, αν και δεν αποκλείονται τοπικά και σύντομα περάσματα βροχής.

Την Κυριακή, ωστόσο, το σκηνικό αλλάζει ξανά. Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά και από το απόγευμα έως τη νύχτα, στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, αναμένονται έντονα φαινόμενα. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

