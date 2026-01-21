Συγκλονιστικό βίντεο: Η κακοκαιρία αναποδογύρισε ιστιοπλοϊκό 15 μέτρων στο λιμάνι της Γαύδου

Η ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων είχε ως αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει ιστιοπλοϊκό 15 μέτρων στο λιμάνι της Γαύδου.

Συγκλονιστικές εικόνες από τη μανία της θάλασσας στη Γαύδο, την ώρα που η κακοκαιρία «σφυροκοπά» όλη τη χώρα.

Στο παρακάτω βίντεο αποτυπώνεται καρέ-καρέ η πρωτοφανής δύναμη των κυμάτων, τα οποία καταφέρνουν να αναποδογυρίσουν ιστιοπλοϊκό μήκους περίπου 15 μέτρων, παρότι ήταν δεμένο με τάκους στην προβλήτα του λιμανιού της Γαύδου.

Η ένταση των φαινομένων είναι τέτοια, ώστε τέθηκε σε άμεσο κίνδυνο ακόμη και το πλήρωμα της Frontex, το οποίο επιχειρεί μόνιμα στην περιοχή. Οι θυελλώδεις άνεμοι και ο έντονος κυματισμός καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη κάθε προσπάθεια ασφαλούς πρόσδεσης σκαφών στο λιμάνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές. Οι νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι, έντασης 6 έως 7 μποφόρ, οδήγησαν στη βύθιση δύο βαρκών που ήταν δεμένες στο λιμάνι, ενώ ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα κύματα και κατέληξε στη θάλασσα.

