Τρομακτική πρόβλεψη καιρού: Ο Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για όγκο νερού 60 ημερών

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί: Ο όγκος νερού θα ισοδυναμεί με 60 μέρες βροχόπτωση. Δείτε πού και πότε χτυπά η κακοκαιρία

Η Αττική προετοιμάζεται για ένα έντονο καιρικό φαινόμενο, με βροχές μεγάλης έντασης να αναμένονται μέσα στο επόμενο εξάωρο, σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

«Η Αττική θα δεχτεί μεγάλη ποσότητα νερού, ωστόσο κανένας μετεωρολόγος δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια πώς θα την υποδεχτεί η πόλη», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσατραφύλλιας.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από τρία μεγάλα διεθνή και ευρωπαϊκά κέντρα καιρού δείχνουν ότι η περιφέρεια μπορεί να δεχτεί από 35 έως 80 τόνους νερού ανά στρέμμα, μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος αυτού του φαινομένου, πρόκειται για όγκο νερού που ισοδυναμεί με 30 έως 60 μέρες κανονικής βροχόπτωσης συγκεντρωμένη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο μετεωρολόγος καλεί τους πολίτες να δείξουν προσοχή, να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να παρακολουθούν τα επίσημα δελτία καιρού. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές έχουν τεθεί σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και ενδεχόμενων προβλημάτων στις υποδομές.

Η Αττική, όπως επισημαίνει ο κ. Τσατραφύλλιας, βρίσκεται μπροστά σε μία πρωτόγνωρη καταιγίδα για τα δεδομένα των τελευταίων ετών, και η αντίδραση της πόλης θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την έκταση των επιπτώσεων. Οι πολίτες καλούνται να τηρήσουν τις οδηγίες ασφαλείας και να ενημερώνονται διαρκώς.

Η ενημέρωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

