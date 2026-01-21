«Κόκκινος συναγερμός» για το κύμα κακοκαιρίας: Οι περιοχές υψηλού κινδύνου (vid)

Για 36 ώρες, η χώρα θα βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας.

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στις Αρχές για το επικίνδυνο κύμα κακοκαιρίας που θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες σε όλη τη χώρα, με ισχυρές καταιγίδες, έντονες χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Για 36 ώρες, η χώρα θα βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έντονες χιονοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι έως και 10 μποφόρ, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του κύματος που θα σαρώσει τις περισσότερες περιοχές.

Η Αττική τίθεται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προβλέπει ραγδαίες βροχοπτώσεις, που μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες.

Με απόφαση της Περιφέρειας, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία της Αττικής και τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.

Πέραν της Αττικής, σε «κόκκινο συναγερμό» λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων τίθενται από την Τετάρτη (21/1) έως και το πρωί της Πέμπτης (22/1) και οι περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνου, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για πλημμυρικά φαινόμενα στην Αττική.

Παράλληλα, πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται σε Φλώρινα, Γρεβενά, Κοζάνη, Νάουσα, Κιλκίς, Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Καρπενήσι Αράχωβα και Μέτσοβο.

Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου σε βασικά λιμάνια

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η ένταση των ανέμων φθάνει κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία και κατόπιν κρίσης του εκάστοτε πλοιάρχου. Παράλληλα, παραμένουν κλειστές οι ακτοπλοϊκές γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα, Ρίο-Αντίρριο, Βόλος-Σποράδες, Καβάλα-Πρίνος, Ηγουμενίτσα-Λευκίμμη-Κέρκυρα, καθώς και Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τις αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Πολιτική Προστασία εξέδωσε οδηγίες προς τους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζοί ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος τής εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ