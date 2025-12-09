Λονδίνο: Άφησε το αυτοκίνητο νόμιμα και το βρήκε μέσα σε θέση ΑμεΑ με τέσσερις κλήσεις

Αδιανόητη ταλαιπωρία για κάτοικο του Λονδίνου, που είδε το αυτοκίνητό του να «εγκλωβίζεται» μέσα σε νεοβαμμένη θέση ΑμεΑ όσο έλειπε διακοπές και να δέχεται τέσσερις κλήσεις στάθμευσης.

Ο μουσικός Silvastone, κάτοικος Λονδίνου, επέστρεψε από διακοπές για να βρει το αυτοκίνητό του μέσα σε ολοκαίνουργια θέση στάθμευσης ΑμεΑ, η οποία δεν υπήρχε όταν αναχώρησε.

Εργάτες του Croydon Council είχαν βάψει τις διαγραμμίσεις γύρω από το νόμιμα παρκαρισμένο όχημα, καταγράφοντας το περιστατικό σε κάμερες γειτόνων.

Τέσσερις κλήσεις μέσα σε τέσσερις ημέρες

Μεταξύ 22 και 26 Νοεμβρίου, ελεγκτές στάθμευσης πέρασαν και κατέγραψαν το αυτοκίνητο ως παράνομα σταθμευμένο, αφήνοντας συνολικά τέσσερις κλήσεις των £160 η καθεμία (με δυνατότητα μείωσης στο μισό με έγκαιρη πληρωμή). Ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι έφυγε σίγουρος πως όλα ήταν εντάξει, αφού το σημείο δεν είχε τότε καμία απαγόρευση.

«Τρελαίνομαι. Βλέπω το βίντεο και έχουν φτιάξει θέση ΑμεΑ γύρω από το αμάξι μου… και μετά μου ρίχνουν και κλήση», ανέφερε σε ανάρτησή του. Ο Silvastone έκανε λόγο για «bullying» και έλλειψη συντονισμού: «Πώς γίνεται αυτό; Δεν το πάρκαρα ποτέ σε θέση ΑμεΑ. Το κάνουν για το κέρδος;».

Η απάντηση του δημοτικού συμβουλίου

Το Croydon Council, που έχει χρεοκοπήσει τρεις φορές μέσα σε πέντε χρόνια, παραδέχτηκε το λάθος αλλά υποστήριξε ότι το βάψιμο γύρω από οχήματα είναι «τυπική πρακτική» για να μην καθυστερούν έργα εβδομάδες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δημοτικού συμβουλίου, η θέση ΑμεΑ βάφτηκε στις 17 Νοεμβρίου μετά από αίτημα κατοίκου και ο εργολάβος φωτογράφισε το σταθμευμένο όχημα ώστε να μη δοθούν κλήσεις, όμως, ένας ελεγκτής δεν ενημερώθηκε, Οι κλήσεις ακυρώθηκαν πριν το βίντεο ανέβει στα social media και ο δήμος ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση.

Το συμβούλιο καταδίκασε επίσης τις ύβρεις που, όπως λέει, δέχτηκε online η ελεγκτής που κατέγραψε την παράβαση, καλώντας τους πολίτες να απευθύνονται επίσημα στον δήμο αντί να στοχοποιούν εργαζομένους.

