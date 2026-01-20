Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

Η NASA πήρε θέση για την θεωρία που ισχυρίζεται ότι η Γη θα χάσει τη βαρύτητα για 7 δευτερόλεπτα στις 12 Αυγούστου μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στα social media.

Η NASA διέψευσε μια παράξενη θεωρία συνωμοσίας που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την θεωρία, στις 12 Αυγούστου , ακριβώς στις 14:33 GMT (09:33 ET), η Γη θα χάσει τη βαρύτητα για επτά δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, αυτό το «μυστικό» αποκαλύφθηκε σε ένα έγγραφο της NASA με τίτλο «Project Anchor», που διέρρευσε τον Νοέμβριο του 2024. Και η καταστροφή θα μπορούσε να οδηγήσει σε τουλάχιστον «40 εκατομμύρια θανάτους από πτώσεις».

Η αναστάτωση στα social και η διευκρίνιση της NASA

Η παραπάνω θεωρία όπως ήταν λογικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στσ social media. «Αν αυτή η πληροφορία είναι ψεύτικη, γιατί έχει ημερομηνία, όνομα έργου και προϋπολογισμό;» ρώτησε ένας χρήστης στο X. Ένας άλλος ανήσυχος σχολιαστής πρόσθεσε: «Θα υπάρξουν πολλοί τραυματισμοί όταν όλοι θα προσγειωθούν πάλι αν αυτό συνέβαινε».

Μετά την αναστάτωση, ειδικοί της NASA θελήσουν να βάλουν τέλος, επισημαίνοντας ότι η τρελή θεωρία κατανοεί βασικά λάθος τον τρόπο λειτουργίας της βαρύτητας. Παρά τους ισχυρισμούς των θεωρητικών συνωμοσίας, δεν υπάρχει καμία ένδειξη για οποιοδήποτε έγγραφο που διέρρευσε ή αναφορά του Project Anchor στο διαδίκτυο πριν από τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

Ένας εκπρόσωπος της NASA δήλωσε στον ιστότοπο επαλήθευσης γεγονότων Snopes: «Η Γη δεν θα χάσει τη βαρύτητα στις 12 Αυγούστου 2026. Η βαρύτητα της Γης, ή η συνολική βαρυτική της δύναμη, καθορίζεται από τη μάζα της. Ο μόνος τρόπος για να χάσει η Γη τη βαρύτητα θα ήταν το σύστημα της Γης, η συνδυασμένη μάζα του πυρήνα, του μανδύα, του φλοιού, των ωκεανών, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, να χάσουν μάζα».

Από που προήλθε η θεωρία

Αν και η ακριβής προέλευση της συνωμοσίας είναι άγνωστη, μία από τις πρώτες αναφορές προέρχεται από έναν χρήστη του Instagram με όνομα @mr_danya_of. Σε μια εκτενή ανάρτηση, ο χρήστης έγραψε: «Στις 12 Αυγούστου 2026, ο κόσμος θα χάσει τη βαρύτητα για επτά δευτερόλεπτα. Η NASA το ξέρει. Προετοιμάζονται αλλά δεν θα μας πουν γιατί».

Ισχυρίστηκε ότι αυτό θα προκαλούσε «40 εκατομμύρια θανάτους από πτώσεις. Καταστροφή υποδομών. Οικονομική κατάρρευση που θα διαρκέσει πάνω από δέκα χρόνια. Μαζικό πανικό».

Στην ανάρτηση περιλαμβάνονταν επίσης, κάποιες υποτιθέμενες λεπτομέρειες για το Project Anchor, ισχυριζόμενος ότι είχε προϋπολογισμό «89 δισεκατομμυρίων δολαρίων» και ήταν υπεύθυνο για «την κατασκευή υπόγειων καταφυγίων».

Τι λέει ειδικός

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία βάση στην πραγματικότητα για κανέναν από αυτούς τους εκτεταμένους ισχυρισμούς. Αν και τα βαρυτικά κύματα είναι πραγματικά και δημιουργούνται από συγκρούσεις μαύρων τρυπών, δεν μπορούν να κάνουν τη Γη να «χάσει» τη βαρύτητα.

Ο Dr William Alston, ειδικός σε μαύρες τρύπες από το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire, δήλωσε στη Daily Mail: «Αυτά τα κύματα είναι τόσο αδύναμα που χρειάστηκε να κατασκευάσουμε τον πιο ευαίσθητο εξοπλισμό ανίχνευσης, γνωστό ως παρατηρητήρια LIGO και Virgo. Αυτά τα κύματα περνούν τακτικά μέσα από τη Γη και τον εαυτό μας, συμπιέζοντάς μας και τεντώνοντάς μας πολύ διακριτικά. Ωστόσο, αυτό είναι τόσο μικρό (πολλαπλάσια μικρότερο από το μέγεθος ενός ατόμου) που περνάει εντελώς απαρατήρητο».

Επιπλέον, δεδομένου ότι τα βαρυτικά κύματα κινούνται με την ταχύτητα του φωτός, ο Dr Alston λέει ότι οι θεωρητικοί αυτοί θα χρειάζονταν έναν «μηχανισμό που παραβιάζει τη φυσική» για να προβλέψουν την ημερομηνία της άφιξής τους. Παρότι θα υπάρξει ηλιακή έκλειψη στις 12 Αυγούστου, αυτή με κανέναν τρόπο δεν θα επηρεάσει τη βαρύτητα της Γης.

