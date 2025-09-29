Εφιαλτική εμπειρία στην Μποτσουάνα: Ελέφαντας αναποδογύρισε κανό με τουρίστες σε ποταμό κροκόδειλων (vid)

Στιγμές τρόμου έζησαν δύο ζευγάρια στην Μποτσουάνα, αφού ελέφαντας αναποδογύρισε τα κανό τους σε ποτάμι με κροκόδειλους.

Τραγικές στιγμές έζησαν δύο ζευγάρια από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, όταν ένας εξαγριωμένος ελέφαντας επιτέθηκε στο κανό τους στο δέλτα του Οκαβάνγκο στην Μποτσουάνα.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι οδηγοί πλησίασαν επικίνδυνα ένα θηλυκό ελέφαντα και τα μικρά της. Τότε, ένας αρσενικός ελέφαντας όρμησε στα ρηχά νερά και επιτέθηκε στα κανό.

Με την προβοσκίδα του τα αναποδογύρισε, ρίχνοντας τους τουρίστες στο ποτάμι, όπου κολυμπούν κροκόδειλοι.

Στιγμές τρόμου για μία τουρίστρια: Ελέφαντας την πίεζε μέσα στο νερό

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μία γυναίκα δέχθηκε χτυπήματα από την προβοσκίδα του ελέφαντα, ο οποίος την πίεζε μέσα στο νερό.

Ευτυχώς, ο θηλυκός ελέφαντας με τα μικρά της πέρασε χωρίς να επιτεθεί, και ο αρσενικός απομακρύνθηκε, αφήνοντας τη γυναίκα να ανασάνει. Ο σύζυγός της κατάφερε να τη βγάλει στην όχθη του ποταμού.

