Ζει σε βαν με 1.300€ μισθό: Η ιστορία δημόσιου υπαλλήλου που είπε «όχι» στο ενοίκιο

Δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1.300 ευρώ απορρίπτει την προοπτική του ενοικίου και ζει σε βαν. Πώς είναι η καθημερινότητά του και γιατί λέει ότι ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής του.

Τη δική του απάντηση στο στεγαστικό αδιέξοδο δίνει ο Χοσέ Αντόνιο Νούνιες, ένας νεαρός δημόσιος υπάλληλος που αποφάσισε να αφήσει το ενοίκιο και να μετακομίσει σε ένα ειδικά διαμορφωμένο βαν. Με μηνιαίο εισόδημα 1.300 ευρώ, ο ίδιος περιγράφει την επιλογή αυτή ως «την καλύτερη απόφαση που έχει πάρει ποτέ».

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Facebook, ο Νούνιες παρουσιάζει το μικρό του «σπίτι» με ρόδες: ένα διώροφο Volkswagen T5, προσεκτικά οργανωμένο ώστε να καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες καθημερινής διαβίωσης. «Δεν πληρώνω στεγαστικό, νερό ή ρεύμα. Ζω σε μόλις δύο τετραγωνικά μέτρα και έχω ό,τι χρειάζομαι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο εσωτερικός χώρος είναι διαμορφωμένος σε διάταξη σχήματος L, ώστε να αξιοποιείται κάθε εκατοστό. Στο κάτω επίπεδο βρίσκονται οι αποθηκευτικοί χώροι, ενώ ένα μικρό ψυγείο είναι διακριτικά τοποθετημένο κάτω από ντουλάπι. Παρά τον περιορισμένο χώρο, τίποτα δεν δείχνει πρόχειρο ή τυχαίο.

Σε μία από τις συχνότερες ερωτήσεις που δέχεται, σχετικά με την υγιεινή, ο ίδιος απαντά χωρίς περιστροφές: διαθέτει φορητή τουαλέτα, δεξαμενή νερού 70 λίτρων, νιπτήρα και ντους. Το ένα από τα δύο κρεβάτια μετατρέπεται σε πολυθρόνα, επιτρέποντας την ευέλικτη χρήση του χώρου ανάλογα με την ώρα και τις ανάγκες της ημέρας.

Εδώ και οκτώ μήνες ζει μόνιμα στο βαν, μια περίοδο που, όπως λέει, του έδωσε και το περιθώριο να ξεκινήσει τη δική του επιχειρηματική προσπάθεια. «Δεν το μετανιώνω ούτε στιγμή», τονίζει.

Η απόφασή του συνδέεται άμεσα με το αυξημένο κόστος στέγασης. «Μπορώ να πω με σιγουριά ότι ανήκω στο 15% των νέων που έχουν καταφέρει να γίνουν ανεξάρτητοι πριν τα 30», σημειώνει, αφήνοντας αιχμές για τις συνθήκες της αγοράς.

Και καταλήγει: «Δεν χαϊδεύω τα αυτιά κανενός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε φτωχοί». Και καταλήγει με ένα ερώτημα που συνοψίζει το πρόβλημα: «Με 1.300 ευρώ τον μήνα, ποιο διαμέρισμα μπορείς να νοικιάσεις όταν τα ενοίκια ξεκινούν από 700 ευρώ; Δεν ξέρω πού οδηγεί όλο αυτό».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ