Μαρία Καρυστιανού: «Ούτε Δεξιά ούτε Αριστερά - Υπάρχει ηθικό θέμα για τις αμβλώσεις»

Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε ανοιχτά για τις αμβλώσεις, το νέο πολιτικό εγχείρημα, τη Δικαιοσύνη και τη λειτουργία του κράτους, εξηγώντας γιατί αρνείται τις ταμπέλες.

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού στην τηλεόραση του OPEN, τοποθετούμενη με αναλυτικό τρόπο τόσο για το νέο πολιτικό εγχείρημα που βρίσκεται σε εξέλιξη όσο και για κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο θέμα των αμβλώσεων, για το οποίο η ίδια μίλησε εκτενώς, χωρίς συνθήματα και χωρίς απόλυτες θέσεις.

Η τοποθέτησή της για τις αμβλώσεις

Η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε εξαρχής ότι «σέβομαι την ελεύθερη βούληση, είναι πολύ σημαντική και κατοχυρωμένη συνταγματικά». Όπως είπε, το ζήτημα των αμβλώσεων δεν είναι απλό ούτε μονοδιάστατο και γι’ αυτό «θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Ας αποφασίσει λοιπόν η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει».

Στη συνέχεια εξήγησε γιατί, για την ίδια, το θέμα περιλαμβάνει περισσότερα από ένα δικαιώματα. «Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα των αμβλώσεων γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, δικό της είναι το σώμα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά αφορά και τα δικαιώματα του εμβρύου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η επιστημονική της ιδιότητα την τοποθετεί σε μια θέση εσωτερικού διχασμού.

«Εγώ είμαι παιδίατρος και διχάζομαι. Δεν μπορώ να ιεραρχήσω τα δικαιώματα της γυναίκας και του εμβρύου», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η εμπειρία της από την ιατρική δεν της επιτρέπει να βλέπει το θέμα αποκομμένο από τη διάσταση της ζωής που δημιουργείται.

Η ίδια επέμεινε ότι, πέρα από το νομικό πλαίσιο, υπάρχει και ένας ηθικός προβληματισμός που δεν μπορεί να αγνοηθεί. «Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει βεβαίως για το σώμα της. Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα που είναι πολύ σημαντικό για μένα», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν μιλά με διάθεση επιβολής προσωπικής άποψης.

«Δεν έχει σημασία τι λέω εγώ ή τι πιστεύετε εσείς. Στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία, οι περισσότεροι, θα έχουν καλύτερη άποψη και γνώμη και είναι πιο δημοκρατικό», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους ζητήματα αφορούν συνολικά το πώς θέλει να λειτουργεί η κοινωνία.

Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε και για τη βιολογική διάσταση του ζητήματος. «Μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται», είπε, προσθέτοντας: «Από τη στιγμή που ξεκινάει να χτυπάει η καρδιά, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί».

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στην εμπειρία της από τις μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών. «Και μετά από κάποιες εβδομάδες, ακόμα και τα παιδιά που έχουν βγει με καισαρική – πηγαίνετε να δείτε στις μονάδες θεραπείας νεογνών – επιβιώνουν», σημείωσε, εξηγώντας ότι αυτά τα δεδομένα ενισχύουν τον προσωπικό της προβληματισμό.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι γνωρίζει απολύτως το ισχύον νομικό καθεστώς. «Το γνωρίζω ότι είναι νόμιμες οι αμβλώσεις. Για το ηθικό θέμα λέω», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας ότι τέτοιες αποφάσεις πρέπει να συζητούνται ανοιχτά και συλλογικά.

Δεξιά και αριστερά «χαρακτηρισμοί του παλιού συστήματος»

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στην ταυτότητα του νέου εγχειρήματος, απορρίπτοντας τις παραδοσιακές ιδεολογικές ταμπέλες. «Το “δεξιά” και “αριστερά” είναι χαρακτηρισμοί που ταιριάζουν στο παλιό πολιτικό σύστημα», είπε, εξηγώντας ότι δεν θέλει να τοποθετήσει το εγχείρημα σε έναν ιδεολογικό άξονα.

«Δεν θέλω ταμπέλες, γιατί συνομιλώ με ανθρώπους που ανήκουν σε όλα τα κόμματα και σε όλες τις ιδεολογίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει δει πολλές φορές πολιτικούς «να καταπατούν οι ίδιοι την ιδεολογία του κόμματός τους και όσα υπόσχονται προεκλογικά».

Τα 300 βιογραφικά και το σχόλιο στο αεροπλάνο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανταπόκριση που έχει ήδη το εγχείρημα. «Μας έχουν έρθει πάνω από 300 email με πολύ βαριά βιογραφικά επιστημόνων που θέλουν να συνδράμουν εθελοντικά», είπε, σημειώνοντας ότι αυτό «δείχνει μεγάλη ανάγκη που έχει ο κόσμος να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο, καθαρό και ελπιδοφόρο».

Στο ίδιο πλαίσιο, μοιράστηκε και μια προσωπική εμπειρία από πρόσφατο ταξίδι. «Θα μείνω σε ένα σχόλιο που έκανε ένας συνεπιβάτης μου σε αεροπλάνο. Με πλησίασε και μου είπε: “είμαστε μαζί σας. Δεν φοβόμαστε εσάς, είμαστε σίγουροι για εσάς, φοβόμαστε όμως αυτούς που θα σας πλαισιώσουν”», ανέφερε, εξηγώντας ότι αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες που υπάρχουν γύρω από ένα νέο πολιτικό εγχείρημα.

Κλείνοντας, η Μαρία Καρυστιανού επανέλαβε ότι το επίκεντρο της προσπάθειας είναι οι αξίες του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, επιμένοντας ότι «αυτά δεν μπορούν να έχουν συγκεκριμένη ταμπέλα». Όπως τόνισε, ζητήματα όπως οι αμβλώσεις, η πολιτική λειτουργία και οι θεσμοί δεν λύνονται με απλοϊκές απαντήσεις, αλλά με ουσιαστική, ανοιχτή δημόσια συζήτηση.

