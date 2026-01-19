Έσκαβε σε εργοτάξιο και βρήκε σακούλα με χιλιάδες ευρώ: Η ληστεία του αιώνα που ερευνά η αστυνομία

Απρόσμενη ανακάλυψη σε εργοτάξιο στη Νορβηγία, όταν εργάτης εντόπισε θαμμένη σακούλα γεμάτη χαρτονομίσματα, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Ένα συνηθισμένο μεροκάματο σε εργοτάξιο της πόλης Σάντνες στη Νορβηγία μετατράπηκε σε υπόθεση που απασχολεί πλέον τις αστυνομικές αρχές. Εργάτης που χειριζόταν εκσκαφέα εντόπισε, σε βάθος περίπου μισού μέτρου, μια μαύρη σακούλα από την οποία προεξείχαν χαρτονομίσματα.

Μόλις αντιλήφθηκε τι είχε βρει, σταμάτησε αμέσως τις εργασίες, άφησε τη σακούλα στη θέση της και ειδοποίησε την αστυνομία. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, μέσα στη μεγάλη σακούλα υπήρχαν κι άλλες μικρότερες, όλες γεμάτες με χρήματα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το ποσό

Σύμφωνα με την αστυνομία, το συνολικό ποσό δεν έχει ακόμη υπολογιστεί με ακρίβεια. Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Σάντνες ανέφερε ότι τα χαρτονομίσματα χρειάζονται προσεκτικό χειρισμό, ώστε να μην υποστούν φθορές. «Μπορεί να πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά ενδέχεται το ποσό να είναι πολύ μεγαλύτερο, ακόμη και εκατομμύρια», σημείωσε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι ένα εκατομμύριο νορβηγικές κορόνες αντιστοιχεί σε περίπου 85.000 ευρώ.

Το εύρημα έχει ήδη μεταφερθεί για περαιτέρω εξέταση, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν την προέλευση των χρημάτων.

Το ενδεχόμενο σύνδεσης με παλαιά υπόθεση

Μία από τις υποθέσεις που εξετάζονται είναι το αν το ποσό σχετίζεται με τη μεγαλύτερη ληστεία που έχει καταγραφεί στη Νορβηγία. Το 2004, ομάδα ενόπλων είχε εισβάλει σε εταιρεία διανομής μετρητών στην περιοχή του Στάβανγκερ, αποσπώντας περισσότερα από 57 εκατομμύρια νορβηγικές κορόνες.

Σε εκείνη τη ληστεία, οι δράστες ήταν βαριά οπλισμένοι, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχασε τη ζωή του ένας αστυνομικός. Παρότι τα μέλη της συμμορίας καταδικάστηκαν αργότερα, μεγάλο μέρος της λείας δεν εντοπίστηκε ποτέ.

Ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι ότι ο φερόμενος ως επικεφαλής της συμμορίας διέμενε τότε στη Σάντνες. Παράλληλα, ορισμένα από τα χαρτονομίσματα που βρέθηκαν αντιστοιχούν σε τύπους που κυκλοφορούσαν τη συγκεκριμένη περίοδο.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Παρά τις ενδείξεις, οι νορβηγικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει επιβεβαίωση πως τα χρήματα συνδέονται με τη ληστεία του 2004. Η έρευνα συνεχίζεται, με στόχο να διαπιστωθεί τόσο η προέλευση όσο και ο λόγος που το ποσό είχε θαφτεί στο συγκεκριμένο σημείο.

