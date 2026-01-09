Επίθεση Πορτοσάλτε σε Καρυστιανού: «Η απόλυτη ξεφτίλα αν αναγγείλει κόμμα ανήμερα της επετείου της τραγωδίας» (vid)

Με σκληρή γλώσσα μίλησε ο Άρης Πορτοσάλτε για τη Μαρία Καρυστιανού και την επερχόμενη δημιουργία πολιτικού κόμματος.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, αφού πρώτα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή τα ευρήματα μιας νέας δημοσκόπησης σχετικά με τη δυναμική του επερχόμενου κόμματος της κυρίας Καρυστιανού, αναφέρθηκε στην πιθανότητα να επιλέξει η τελευταία την 28η Φεβρουαρίου, την ημέρα μνήμης για την τραγωδία των Τεμπών δηλαδή, προκειμένου να παρουσιάσει τον νεοσύστατο πολιτικό της φορέα.

«Εργαλειοποιεί το θάνατο του παιδιού της»

«Αν το κάνει, θα είναι η απόλυτη ξεφτίλα και η απόλυτη εργαλοιποίηση του θανάτου του παιδιού της», ανέφερε εμφατικά, προκαλώντας την αντίδραση της συμπαρουσιάστριας της εκπομπής, Μαρίας Αναστασοπούλου, η οποία ανταπάντησε: «Βαρύ αυτό που είπες...»

Ο ίδιος, δεν φάνηκε, πάντως, να πτοείται από την παρέμβαση αυτή και συνέχισε: «Η Καρυστιανού, αν την ημέρα που θα τιμήσουμε τους νεκρούς αυτής της τραγωδίας, αναγγείλει ίδρυση κόμματος, θα είναι η απόλυτη εκμετάλλευση της τραγωδίας, με πολιτική, κομματική σκοπιμότητα. Θα είναι μια ντροπή».

Σε μια υπενθύμιση δε, ότι η Μαρία Καρυστιανού θα συνεχίσει να φέρει τον τίτλο της μάνας ταυτόχρονα με την ιδιότητα της πολιτικού, ο κύριος Πορτοσάλτε ήταν κάθετος: «Από την ώρα που γίνεται πολιτικός, η ιδιότητα που κυριαρχεί, είναι "πολιτικός". Βγαίνει από τη λειτουργία της μητέρας, που θέλει να διαλευκανθεί πλήρως η τραγωδία, να δικαιωθεί το άτυχο παιδί της. Γίνεται πολιτικός. Αυτό είναι η ουσία».

