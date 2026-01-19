«Αφήστε τη Γροιλανδία ήσυχη»: Φίλαθλος διέκοψε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ σε αγώνα NBA - Πώς αντέδρασαν οι υπόλοιποι

Επιμέλεια:  Ντίνος Ρητινιώτης
Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο καταγράφηκε στην O2 Arena, όταν θεατής παρενέβη φωνάζοντας σύνθημα την ώρα του εθνικού ύμνου πριν από αγώνα του NBA.

Λίγο πριν από το τζάμπολ αγώνα NBA στο Λονδίνο, σημειώθηκε ένα περιστατικό που τράβηξε την προσοχή του κοινού. Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του αμερικανικού εθνικού ύμνου από τη Vanessa Williams, θεατής από τις κερκίδες φώναξε τη φράση «Αφήστε τη Γροιλανδία ήσυχη».

Η παρέμβαση ακούστηκε καθαρά μέσα στην O2 Arena και ακολούθησε αντίδραση από μέρος του κοινού, με χειροκροτήματα και επευφημίες. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αγώνας NBA σε ευρωπαϊκό έδαφος

Ο αγώνας διεξαγόταν στο πλαίσιο της παρουσίας του NBA στην Ευρώπη και έφερε αντιμέτωπους τους Memphis Grizzlies και τους Orlando Magic. Παρότι το παιχνίδι πραγματοποιήθηκε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, το τελετουργικό πριν από την έναρξη ακολούθησε το καθιερωμένο πρωτόκολλο της λίγκας.

Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες μετά δηλώσεις του Donald Trump σχετικά με τη Greenland, οι οποίες έχουν προκαλέσει διεθνή συζήτηση. Στο γήπεδο, ωστόσο, το γεγονός περιορίστηκε στη σύντομη παρέμβαση του θεατή, χωρίς περαιτέρω εξέλιξη ή διακοπή της διαδικασίας.

 

