Ο Τραμπ «ξαναχτυπά»: Ανακοίνωσε δασμούς 10% σε 8 χώρες επειδή έστειλαν στρατό στην Γροιλανδία

Σε νέα τροχιά έντασης μπαίνουν οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε 8 ευρωπαϊκές χώρες, επικαλούμενος το ζήτημα της Γροιλανδίας και την παρουσία ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στο αυτόνομο έδαφος που ανήκει στη Δανία.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, από την 1η Φεβρουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ δασμός 10% σε όλα τα προϊόντα που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία. Όπως ξεκαθαρίζει, από την 1η Ιουνίου 2026 ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%.

Δασμοί με αντάλλαγμα τη Γροιλανδία

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνδέει ευθέως το μέτρο με την επιδίωξη των ΗΠΑ να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο της Γροιλανδίας, δηλώνοντας πως οι δασμοί θα παραμείνουν έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την «πλήρη και ολική αγορά» της περιοχής. Όπως σημειώνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια να προχωρήσουν σε αυτή τη συμφωνία, χωρίς αποτέλεσμα λόγω της άρνησης της Δανίας.

Στη μακροσκελή του ανάρτηση, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ επί δεκαετίες επιδοτούν χώρες της Ευρώπης χωρίς ουσιαστικό αντάλλαγμα, τονίζοντας πως «ήρθε η ώρα να ανταποδώσουν», καθώς όπως λέει «διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη».

Σκληρή ρητορική και γεωπολιτικές αιχμές

Ο Τραμπ επικαλείται απειλές από την Κίνα και τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η Δανία αδυνατεί να προστατεύσει τη Γροιλανδία και χαρακτηρίζοντας ανεπαρκή την υφιστάμενη στρατιωτική παρουσία. Παράλληλα, κάνει λόγο για «πολύ επικίνδυνη κατάσταση» εξαιτίας της παρουσίας ευρωπαϊκών χωρών στο νησί, την οποία θεωρεί απειλή για τη διεθνή ασφάλεια.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στα σύγχρονα αμερικανικά αμυντικά συστήματα και στον λεγόμενο «Χρυσό Θόλο», σημειώνοντας ότι η Γροιλανδία είναι κρίσιμη για τη μέγιστη αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων. Κατά τον ίδιο, η γεωγραφική θέση του νησιού καθιστά την απόκτησή του στρατηγική αναγκαιότητα για την ασφάλεια όχι μόνο των ΗΠΑ αλλά και του πλανήτη συνολικά.

Παρά τη σκληρή στάση, ο Τραμπ δηλώνει ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις τόσο με τη Δανία όσο και με τις υπόλοιπες χώρες που επηρεάζονται, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα θα αρθούν μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία. Μέχρι τότε, η Ευρώπη καλείται να πληρώσει το τίμημα μιας γεωπολιτικής σύγκρουσης που μεταφέρεται πλέον ανοιχτά στο πεδίο του εμπορίου.

