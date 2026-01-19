Αυτό είναι το τρένο που εκτροχιάστηκε στην Ισπανία: Φτάνει τα 360χλμ/ώρα και χαρακτηρίστηκε ως «τεχνολογικό αριστούργημα» (vid)

Έτσι είναι το Frecciarossa ETR 1000, το τρένο υψηλής ταχύτητας της Iryo που εκτροχιάστηκε στην Αδαμούθ, βυθίζοντας στο πένθος την Ισπανία.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ισπανία από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία, με τον νεότερο απολογισμό των νεκρών να φτάνει στους 39. Το τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου «εκτοξεύθηκαν από τις ράγες».

Το ιταλικό «τεχνολογικό αριστούργημα»

Το Frecciarossa ETR 1000 ανήκει στην πιο σύγχρονη γενιά ιταλικών τρένων υψηλής ταχύτητας, σχεδιασμένο για πολύ υψηλές ταχύτητες, άνεση και διεθνή λειτουργία στην Ευρώπη. Πρόκειται για ηλεκτρικό τραίνο υψηλής ταχύτητας 8 βαγονιών, με κατανεμημένη ισχύ σε όλους τους άξονες, που προσφέρει πολύ καλύτερη επιτάχυνση και ενεργειακή απόδοση σε σχέση με παλαιότερα μοντέλα.

Το Frecciarossa ETR 1000 χαρακτηρίζεται από την Iryo ως «ένα τεχνολογικό αριστούργημα». Έχει αναπτυχθεί από την κοινοπραξία Hitachi-Bombardier (που πλέον αποτελεί μέρος του ομίλου Alstom). Πρόκειται για ένα τρένο που αντιπροσωπεύει τη σημερινή αιχμή της τεχνολογίας στις ευρωπαϊκές μεταφορές υψηλής ταχύτητας και «συνδυάζει ταχύτητα, αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε ένα εντυπωσιακό σύνολο», όπως αναφέρει η εταιρεία. Έχει τη δυνατότητα να φτάσει ταχύτητες έως και 360 χιλιόμετρα την ώρα και συγκαταλέγεται στα ταχύτερα τρένα της Ευρώπης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του ETR 1000

Αεροδυναμικός σχεδιασμός: Κάθε γραμμή είναι βελτιστοποιημένη για την ελαχιστοποίηση της αντίστασης του αέρα.

Ενεργειακή αποδοτικότητα: Προηγμένες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Ανώτερη άνεση: Χωρητικότητα 419 επιβατών σε διαφορετικές κατηγορίες.

Συνδεσιμότητα 5G: Wi-Fi υψηλής ποιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Αθόρυβη λειτουργία: Εξαιρετικά χαμηλός θόρυβος ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες.

Θεωρητική διάταξη του τρένου Iryo

Βαγόνι 1: Executive – 10 αποκλειστικές θέσεις

Βαγόνια 2-3: Business – το βαγόνι 3 περιλαμβάνει Bistrò

Βαγόνι 4: Premium – ανώτερη άνεση

Βαγόνια 5-8: Standard – ευρύχωρα και άνετα

Το ETR 1000 σχεδιάστηκε με γνώμονα την αεροδυναμική: κάθε γραμμή, κάθε καμπύλη του σώματος του τρένου βελτιστοποιήθηκε ώστε να ελαχιστοποιείται η αντίσταση του αέρα και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες.

Αυτή η προσεκτικά μελετημένη κατασκευή επιτρέπει στο τρένο όχι μόνο να επιτυγχάνει την εντυπωσιακή μέγιστη ταχύτητά του, αλλά και να το κάνει με ενεργειακή αποδοτικότητα, μειώνοντας σημαντικά το οικολογικό αποτύπωμα των μεταφορών υψηλής ταχύτητας.

