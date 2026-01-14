Αναβάτης μηχανής προκαλεί στο TikTok την αστυνομία: «Ελάτε να με πιάσετε, περιμένω να με δω στις ειδήσεις» (vid)

Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με την καταδίωξη ενός προκλητικού μοτοσικλετιστή στο κέντρο της Αθήνας.

Ένα βίντεο που ανέβηκε στο TikTok αλλά στη συνέχεια κατέβηκε, αποτυπώνει την ανευθυνότητα που επικρατεί στους δρόμους από κάποιους οδηγούς.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, αναβάτης μοτοσικλέτας έχοντας πίσω του κι άλλο άτομο, κάνει επικίνδυνους ελιγμούς και τρέχει στα στενά στο κέντρο της Αθήνας χωρίς να υπολογίζει τίποτα.

Κάποια στιγμή, ο μοτοσικλετιστής γίνεται αντιληπτός από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ που τον ανάβουν τον φάρο και τον καταδιώκουν. Τότε ο συνοδηγός του λέει: «Φύγε, φύγε» και ακολουθεί καταδίωξη.

Ο οδηγός αρχίζει να περνάει τα κόκκινα φανάρια το ένα πίσω από το άλλο και κάνει επικίνδυνους ελιγμούς για να ξεφύγει από το περιπολικό. «Ελάτε να με πιάσετε», φώναζε στους αστυνομικούς.

Μάλιστα, στη συνέχεια ανέβασε τα... κατορθώματά του στο TikTok και σχολίασε ότι περιμένει να δει τον εαυτό του στις ειδήσεις. Ωστόσο, λίγο αργότερα φαίνεται ότι κατέβασε την δημοσίευση...

