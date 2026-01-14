Μαρία Καρυστιανού: Παραιτήθηκε από το Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών και άφησε αιχμές για εσωτερικό διχασμό

Η Μαρία Καρυστιανού υπέβαλε την παραίτησή της από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, μετά από αίτημα μελών για απομάκρυνσή της. Αφήνει αιχμές και ζητά ΓΣ για νέο Δ.Σ.

Η Μαρία Καρυστιανού υπέβαλε την παραίτησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, έπειτα από το αίτημα ορισμένων μελών για την απομάκρυνσή της από τη θέση της προέδρου.

Χαρακτήρισε την κίνηση των μελών «άκυρη νομικά» και «απογοητευτική ηθικά», αφήνοντας αιχμές για «συνεχείς τρικλοποδιές εκ των έσω» και τονίζοντας ότι ο διχασμός εντός του συλλόγου οδήγησε στην απόφασή της να αποχωρήσει.

Η παραίτηση έρχεται μετά τις δηλώσεις της προέδρου σχετικά με τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, που προκάλεσαν αντιδράσεις από μέλη του συλλόγου. Ο Παύλος Ασλανίδης, μεταξύ άλλων, είχε υποστηρίξει ότι το ζήτημα ήταν «ηθικό», τονίζοντας ότι ο Σύλλογος δεν δημιουργήθηκε για προσωπικές φιλοδοξίες.

Σε ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού γνωστοποίησε ότι «εξαντλήθηκαν τα περιθώρια» και ότι δεν μπορεί πλέον να υπηρετήσει ως μέλος του Δ.Σ. Ζήτησε τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς πλέον τα μέλη που παραμένουν είναι έξι αντί για τα απαιτούμενα επτά σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού.

Η ίδια κατέληξε με μήνυμα ενότητας: «Εύχομαι όλοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες να συσπειρωθούν, να γίνουν μια αγκαλιά και να αναδείξουν ένα Δ.Σ. που με αυταπάρνηση και αληθινή δράση θα αγωνιστεί για τη δικαίωσή τους».

Αναλυτικά η δημοσίευσή της

