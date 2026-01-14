«Προδότες»: Βανδάλισαν και έσκασαν λάστιχα από τρακτέρ αγροτών που συνάντησαν τον Μητσοτάκη (vid)

Βανδαλισμοί σε τρακτέρ αγροτών που πήγαν στο Μαξίμου δείχνουν ότι ο διχασμός έχει αρχίσει να ξεφεύγει από το πλαίσιο του αγώνα.

Η ένταση που συνοδεύει εδώ και εβδομάδες τις αγροτικές κινητοποιήσεις φαίνεται πως περνά πλέον σε πιο σκοτεινή φάση. Στο μπλόκο της Νίκαιας, άγνωστοι προχώρησαν σε βανδαλισμούς τρακτέρ αγροτών που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό, τα τρακτέρ δύο αγροτών που μετείχαν στην επιτροπή διαλόγου έγιναν στόχος αγνώστων, οι οποίοι έγραψαν επάνω τους με μπλε και κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης», ενώ παράλληλα προκάλεσαν φθορές, σκίζοντας τα λάστιχα.

Ποιοι μπήκαν στο στόχαστρο

Τα τρακτέρ που υπέστησαν τις ζημιές ανήκουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Πλατυκάμπου, Θεόδωρο Παπακωστούλη, και στο μέλος του ίδιου συλλόγου, Αντώνη Μπατρακούλη. Και οι δύο είχαν συμμετάσχει στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, εκπροσωπώντας τους αγρότες.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονο προβληματισμό εντός των μπλόκων, καθώς δείχνει ότι οι διαφωνίες για τη στρατηγική του αγώνα δεν εκφράζονται πλέον μόνο λεκτικά ή πολιτικά, αλλά μετατρέπονται σε πράξεις στοχοποίησης.

Το περιστατικό στη Νίκαια αναδεικνύει ένα κρίσιμο ερώτημα για την πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων. Αν ο αγώνας θα συνεχίσει να στηρίζεται στη συλλογικότητα και τη διαφωνία με όρους διαλόγου ή αν θα διολισθήσει σε λογικές εσωτερικής αντιπαράθεσης που τελικά αποδυναμώνουν το ίδιο το αίτημα.

