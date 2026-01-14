Ισπανός ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει πόσα βγάζει σε μια μέρα: Τι παίρνει ο αντίστοιχος στην Ελλάδα

Ένας Ισπανός ηλεκτρολόγος αποκάλυψε τα ημερήσια έσοδα και έξοδά του. Στην Ελλάδα, τα νούμερα αλλάζουν.

Ένα βίντεο του Daniel Rojas, αυτοαπασχολούμενου ηλεκτρολόγου στην Ισπανία, έγινε viral όταν αποφάσισε να δείξει αναλυτικά τι τιμολογεί, τι ξοδεύει και τι του μένει καθαρό στο τέλος μίας γεμάτης εργάσιμης ημέρας. Ο αρχικός τζίρος εντυπωσιάζει, όμως το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ πιο προσγειωμένο.

Ο Rojas καταγράφει από την αρχή της ημέρας όλα τα έξοδα. Ξεκινά με 25 ευρώ για καύσιμα στη φανέλα του και συνεχίζει με την πρώτη δουλειά, την εγκατάσταση μιας νέας vitrocerámica κόστους 410 ευρώ. Τη χρεώνει 480 ευρώ, συν 45 ευρώ για την εγκατάσταση. Ακολουθεί μικρότερη εργασία, αλλαγή καπακιού λεκάνης, με κόστος αγοράς 170 ευρώ, πώληση με μικρό κέρδος και 33 ευρώ για την τοποθέτηση. Το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει με εγκατάσταση ντουζιέρας υδρομασάζ και βαλβίδας.

Στο τέλος της ημέρας, ο συνολικός τζίρος φτάνει τα 1.562,54 ευρώ. Όπως εξηγεί ο ίδιος, το ποσό αυτό δεν είναι εισόδημα. Το 21% ΦΠΑ αποδίδεται στο ισπανικό κράτος, ενώ αφαιρούνται καύσιμα, υλικά και λοιπά έξοδα, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος της ημέρας στα 1.012,40 ευρώ. Το μικτό κέρδος περιορίζεται στα 279,40 ευρώ, από τα οποία αφαιρείται και φόρος εισοδήματος. Το τελικό καθαρό ποσό που του μένει είναι περίπου 210 ευρώ.

Τι θα ίσχυε στην Ελλάδα

Το εύλογο ερώτημα είναι τι θα γινόταν αν μια αντίστοιχη ημέρα εργασίας πραγματοποιούνταν στην Ελλάδα, με παρόμοιο τζίρο και ανάλογα έξοδα.

Αν ένας Έλληνας ηλεκτρολόγος τιμολογούσε περίπου 1.560 ευρώ σε μία ημέρα, το πρώτο ποσό που δεν του ανήκει είναι ο ΦΠΑ. Στην Ελλάδα ο ΦΠΑ είναι 24%, άρα περίπου 300 ευρώ αποδίδονται στο κράτος και δεν αποτελούν εισόδημα.

Απομένουν περίπου 1.260 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Από αυτά αφαιρούνται τα πραγματικά έξοδα της ημέρας, καύσιμα, υλικά, αναλώσιμα και μικροέξοδα. Με ρεαλιστικό υπολογισμό 280–320 ευρώ, το καθαρό αποτέλεσμα πριν από φόρους διαμορφώνεται κοντά στα 950–980 ευρώ.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει άμεση παρακράτηση φόρου ανά τιμολόγιο, όπως συμβαίνει στην Ισπανία. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται εκ των υστέρων, με βάση το ετήσιο καθαρό κέρδος, και συνοδεύεται από προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά. Σε βάθος χρόνου, η πραγματική φορολογική επιβάρυνση για έναν ελεύθερο επαγγελματία κινείται περίπου στο 20%–22% του καθαρού αποτελέσματος.

Αν εφαρμοστεί αυτό το ποσοστό, από τα περίπου 970 ευρώ αφαιρούνται γύρω στα 190–210 ευρώ φόρος και προκαταβολή.

Τι μένει τελικά

Το τελικό συμπέρασμα είναι πιο μετριοπαθές απ’ όσο δείχνουν οι πρώτοι αριθμοί. Παρά τους φόρους, τα έξοδα και τις κρατήσεις, το μεροκάματο του αυτοαπασχολούμενου ηλεκτρολόγου παραμένει καλό σε σύγκριση με τον μέσο μισθό, αλλά μόνο όταν υπάρχει συνεχής ροή εργασιών. Ο υψηλός τζίρος μιας ημέρας δεν λέει όλη την αλήθεια, ούτε όμως αναιρεί ότι το επάγγελμα μπορεί να αποδώσει αξιοπρεπές εισόδημα.

Στην ελληνική πραγματικότητα, μια καλή αλλά όχι ακραία ημέρα αφήνει καθαρά στην τσέπη περίπου 200 με 280 ευρώ, αφού συνυπολογιστούν ΦΠΑ, έξοδα, φόροι σε βάθος χρόνου και τα πάγια. Δεν πρόκειται για καθημερινό κανόνα, αλλά για αποτέλεσμα που μπορεί να επαναλαμβάνεται σε περιόδους με αυξημένη ζήτηση. Σε μηνιαία βάση, αυτό μεταφράζεται σε 2.800 έως 3.800 ευρώ καθαρά, με γεμάτο πρόγραμμα και χωρίς μεγάλα κενά.

Στην Ισπανία, με βάση το παράδειγμα του Daniel Rojas, το καθαρό ημερήσιο κινείται γύρω στα 200–210 ευρώ, οδηγώντας σε 3.800 έως 4.200 ευρώ τον μήνα, υπό αντίστοιχες συνθήκες.

Το μεροκάματο λοιπόν είναι καλό, απαιτητικό και ασταθές. Και αυτή ακριβώς η αστάθεια είναι που ξεχωρίζει την αυτοαπασχόληση από τον μισθό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ισπανία.

