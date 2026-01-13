Βίντεο ντοκουμέντο: Οδηγός ΙΧ παρέσυρε αστυνομικό και τον είχε για 250 μέτρα πάνω στο καπό επειδή του έκοψε κλήση (vid)

Επιμέλεια:  Μάκης Σταθάτος
Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στη Γουμενίτσα όταν ένας οδηγός παρέσυρε αστυνομικό με το όχημά του με αφορμή μια κλήση για παρκάρισμα.

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί ένας 58χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε με το όχημά του έναν αστυνομικό στη Γουμενίτσα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το μεσημέρι της Κυριακής (11/1), το αστυνομικό τμήμα της περιοχής δέχτηκε κλήση για ένα όχημα που βρίσκεται στην περιοχή και σταθμεύει παράνομα.

Έτσι, ένα περιπολικό με δύο αστυνομικούς βρέθηκε στο σημείο και ο 49χρονος αστυνομικός βεβαίωσε το ανάλογο πρόστιμο. Τότε εμφανίστηκε ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος έπειτα από έντονο διάλογο που είχε με τους αστυνομικούς, μπήκε στο αυτοκίνητο, έβαλε μπροστά με αποτέλεσμα να παρασύρει τον έναν.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, ο αστυνομικός γραπώθηκε πάνω στο καπό και ο οδηγός τον έσυρε για 250 περίπου μέτρα. Μετά την πτώση του από το καπό, ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο γόνατο, με τον οδηγό να τον εγκαταλείπει.

Ο 49χρονος αστυνομικός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και μετά στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, με ελαφρύ τραυματισμό στο πόδι. Ο 58χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Γουμένισσας διενεργεί έρευνα για το περιστατικό.

 

