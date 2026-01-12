«Ο άνθρωπος που έπεσε από το διάστημα»: Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του κοσμοναύτη πριν χαθεί στο κενό

Τα τελευταία λόγια ενός κοσμοναύτη που ακούστηκαν σε ζωντανή μετάδοση το 1967 πριν βρει τραγικό θάνατο στο αχανές διάστημα.

Τη δεκαετία του 1960 σημειώθηκαν πολλά ορόσημα στον τομέα του διαστήματος, με τον κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν να γίνεται ο πρώτος άνθρωπος στο διάστημα το 1961, πριν οι Αμερικανοί αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν γίνουν οι πρώτοι άνθρωποι στη Σελήνη το 1969.

Ωστόσο, ένα από τα πιο σκοτεινά γεγονότα συνέβη με τον Βλαντίμιρ Κομάροφ, που έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πέθανε κατά τη διάρκεια διαστημικής πτήσης.

«Ο άνθρωπος που έπεσε από το διάστημα»

Ο 40χρονος κοσμοναύτης πραγματοποίησε έναν 24ωρο τροχιακό γύρο της Γης μόνος του, στην πρώτη επανδρωμένη πτήση του διαστημοπλοίου Soyuz 1. Ο Κομάροφ εκτοξεύτηκε σε τροχιά στις 23 Απριλίου 1967 , ως μέρος του σοβιετικού διαστημικού προγράμματος.

Το Soyuz 1 ολοκλήρωσε επιτυχώς 16 τροχιές γύρω από τον πλανήτη μας, πριν συμβεί το μοιραίο, όταν ήρθε η ώρα ο Ρώσος να επιστρέψει στη Γη. Μια αποτυχία του αλεξίπτωτου σήμαινε ότι η κάψουλα του Κομάροφ έπεσε προς τη Γη και εξερράγη, με αποτέλεσμα να μείνει γνωστός ως «ο άνθρωπος που έπεσε από το διάστημα». Λίγο πριν τον θάνατό του, όμως, κατέγραψε μια τελευταία μετάδοση που προκαλεί ρίγη.

Ο εξοπλισμός πλοήγησης του Κομάροφ καταστράφηκε, όταν δύο από τα ηλιακά πάνελ του διαστημοπλοίου απέτυχαν να ανοίξουν μετά την εισαγωγή στην τροχιά, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να προσανατολίσει την κάψουλά του προς τον Ήλιο, κάτι που απέτυχε μετά από αρκετές προσπάθειες.

Το Soyuz 1 ξεκίνησε να στέλνει αναξιόπιστες πληροφορίες κατάστασης πριν χαθεί η ραδιοεπικοινωνία με τους Σοβιετικούς στη βάση. Αυτό οδήγησε στην εντολή προς τον κοσμοναύτη να επαναπροσανατολιστεί χρησιμοποιώντας αισθητήρες ροής ιόντων, αλλά και αυτοί απέτυχαν. Έτσι είχε μόνο την ευκαιρία να εισέλθει ξανά στην ατμόσφαιρα της Γης μετά την 19η τροχιά του. Με το κύριο αλεξίπτωτο πέδησης να μην λειτουργεί καθώς έπεφτε προς τη Γη, θα πέθαινε κατά την πρόσκρουση.

Τα τελευταία ανατριχιαστικά λόγια του

Αναφέρθηκε ότι οι αμερικανικοί σταθμοί παρακολούθησης στην Τουρκία άκουσαν την τραγική τελευταία συνομιλία του Βλαντιμίρ Κομάροφ με τον Αλεξέι Κοσίγκιν, υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Σοβιετικής Ένωσης εκείνη την εποχή. «Αυτό το διάβολο διαστημόπλοιο! Τίποτα απ’ όσα αγγίζω δεν δουλεύει σωστά!» φέρεται να φώναξε.

Η φράση δημοσιεύτηκε στο βιβλίο Starman του 2011 από τους Τζέιμι Ντόραν και Πιρς Μπιζόνι. Ωστόσο, μια επίσημη απομαγνητοφώνηση από το Ρωσικό Κρατικό Αρχείο ανέφερε ότι η τελευταία συνομιλία μεταξύ Κομάροφ και Κοσίγκιν ήταν η εξής: «Νιώθω άριστα, όλα εντάξει. Σας ευχαριστώ για τη μετάδοση. Ο διαχωρισμός έγινε», ανέφεραν.

Οι Μπιζόνι και Ντόραν ισχυρίζονται ακόμη ότι το διαστημόπλοιο είχε πάνω από 200 δομικά προβλήματα πριν την εκτόξευση, ενώ ο αναπληρωματικός πιλότος του Κομάροφ, ο ίδιος ο Γκαγκάριν, φέρεται να ζήτησε να αναβληθεί η αποστολή.

Μετά την αποτυχημένη αποστολή, ο Κομάροφ σκοτώθηκε σε έκρηξη στις 24 Απριλίου 1967, με τα λείψανά του να εμφανίζονται ως «μάζα», αφήνοντας αναγνωρίσιμο μόνο το οστό της φτέρνας του.

