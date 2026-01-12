Το νησί στο οποίο «κυριαρχούν» τα κουνέλια: Έχουν γίνει ένα με τους ανθρώπους

Το νησί στο οποίο τα κουνέλια είναι περισσότερα από τους ανθρώπους, αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες.

Στην Κροατία βρίσκεται ένα από τα πιο ειδυλλιακά μέρη για όσους επιθυμούν λίγη ηρεμία και γαλήνη. Πρόκειται για το νησί Τσέγια (Ceja), που βρίσκεται απέναντι από τη χερσόνησο της Ίστριας, έναν ιδανικό παραθεριστικό προορισμό για να περάσει κανείς μια περίοδο απολαμβάνοντας τη θάλασσα και την άμμο και κυρίως, χωρίς πολύ κόσμο.

Το νησί έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: υπάρχουν περισσότερα κουνέλια από ανθρώπους . Μια σύγκριση που αναδεικνύει την απουσία ανθρώπινης παρουσίας στο νησί, το οποίο έχει μικρή επιφάνεια, μήκους 600 μέτρων και πλάτους 430 μέτρων. Παρά το μέγεθός του, το γεγονός ότι δεν διαθέτει μόνιμη ανθρώπινη ζωή στην επιφάνειά του το καθιστά έναν ολοένα και πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Πόλος έλξης για τους τουρίστες

Οι αποικίες κουνελιών που ζουν στην περιοχή, χάρη στην αφθονία τροφής που προσφέρει το νησί και στην απουσία μεγάλων αρπακτικών, έχουν επίσης μετατραπεί σε βασικό πόλο έλξης τουριστών. Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν ήδη βίντεο που δείχνουν την εμπιστοσύνη που έχουν αναπτύξει τα ζώα προς τους ανθρώπους, καθώς ζουν μια ζωή απαλλαγμένη από κινδύνους.

Η φιλική στάση των ζώων (ένα χαρακτηριστικό που προκαλεί έκπληξη στα κουνέλια, αφού το ένστικτο επιβίωσής τους τα οδηγούσε πάντοτε στη δυσπιστία) τραβά την προσοχή πολλών τουριστών στην περιοχή. Σήμερα, χάρη στη φήμη του νησιού, οργανώνονται εκδρομές με σκάφος προς την Τσέγια, ώστε οι επισκέπτες να απολαύσουν αυτή την παράξενη και παρηγορητική συμπεριφορά των ζώων.

Πανούκλα από κουνέλια

Η Τσέγια δεν είναι το μοναδικό νησί όπου τα κουνέλια έχουν σημαντική παρουσία. Στο νησί Λόκρουμ, απέναντι από τις ακτές του Ντουμπρόβνικ στην Κροατία, εισήχθη παράνομα το 2014 ένας πληθυσμός άγριων ευρωπαϊκών κουνελιών. Το αποτέλεσμα ήταν η εκδίωξη, από αυτά τα μικρά ζώα, δεκάδων ειδών (μεταξύ των οποίων και ορισμένα σπάνια) που ζούσαν στην περιοχή, η οποία θεωρείται ο Βοτανικός Κήπος του νησιού.

Σήμερα, τα κουνέλια θεωρούνται παράσιτο που πρέπει να εξαλειφθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η φυσική ισορροπία και το περιβάλλον του νησιού. Αντίθετα, για τα κουνέλια της Τσέγια αγνοείται πώς έφτασαν στην περιοχή.

Ωστόσο, σε αντίθεση με όσα πιστεύονται για εκείνα του Λόκρουμ, αυτά τα ζώα έχουν μετατραπεί σε τουριστικό αξιοθέατο στην Τσέγια, χάρη στη γλυκύτητα που αποπνέουν και την οικειότητά τους με τους ανθρώπους.

