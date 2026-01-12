Ξεχασμένη έρευνα αποκαλύπτει πότε περίπου θα τελειώσει το οξυγόνο στην Γη

Μια παλιά μελέτη, ξεχασμένη στον χρόνο, μέσω προσομοιώσεων αποκάλυψε μέχρι πότε θα είναι δυνατή η ζωή στον πλανήτη μας

Δεν αποτελεί καμία έκπληξη, αν και είναι κάτι που θα συμβεί σε πάρα πολλά χρόνια: η ζωή στη Γη έχει ημερομηνία λήξης. Σύμφωνα με διάφορες έρευνες και μελέτες, δεν θα υπάρχει ίχνος ανθρώπου στον πλανήτη μας λόγω της αύξησης της ηλιακής φωτεινότητας.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία, όπως η κλιματική αλλαγή, η οποία συμβάλλει στο να γίνει η Γη ένας ακατοίκητος τόπος νωρίτερα.

Η ξεχασμένη μελέτη

Πέρα από τα παραπάνω αίτια και τους παράγοντες που απειλούν τον ανθρώπινο πολιτισμό στη Γη, ορισμένοι επιστήμονες έχουν αναλύσει το οξυγόνο που υπάρχει στην ατμόσφαιρά μας και κατέληξαν σε ανησυχητικά συμπεράσματα, έπειτα από μια έρευνα που ξεχάστηκε στον χρόνο.

Η συγκεκριμένη μελέτη, υπό την καθοδήγηση ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Toho (Ιαπωνία) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Γεωργίας (ΗΠΑ), έριξε περισσότερο φως στον χρόνο που μας απομένει στον πλανήτη μας.

Οι έρευνές τους επικεντρώθηκαν στο να κατανοήσουν πόσο καιρό μπορεί η Γη να διατηρεί μια ατμόσφαιρα με επίπεδα οξυγόνου παρόμοια με τα σημερινά. Με αυτόν τον τρόπο, κατέληξαν σε ένα εκπληκτικό συμπέρασμα. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι ο πλανήτης μας θα χάσει όλο του το οξυγόνο μέσα σε ένα δισεκατομμύριο χρόνια.

Θα είναι μια σταδιακή διαδικασία και η Γη θα επιστρέψει στην πρωτόγονη κατάστασή της

Αν και υπάρχει κάποια αβεβαιότητα για τον ακριβή χρόνο, είναι αλήθεια ότι η διαδικασία θα είναι σταδιακή, με προοδευτική απώλεια των επιπέδων οξυγόνου. Και μόλις ξεκινήσει η «αποξυγόνωση», οι ατμοσφαιρικές συνθήκες θα επιστρέψουν σε τιμές παρόμοιες με αυτές της πρωτόγονης Γης, σε έναν κόσμο όπου ζούσαν μικροοργανισμοί που δεν χρειάζονταν οξυγόνο και επιβίωναν χωρίς αέρα ή φως.

Όλα αυτά, λόγω της αύξησης της ηλιακής φωτεινότητας, θα προκαλέσουν δραστικές αλλαγές και μείωση της παραγωγής οξυγόνου. Έτσι, θα μείνει ένας πλανήτης με περισσότερο μεθάνιο, λίγο διοξείδιο του άνθρακα και καμία προστατευτική στιβάδα όζοντος.

Συνεπώς, μετά από περισσότερες από 400.000 προσομοιώσεις, η ομάδα των ειδικών επισημαίνει ότι η ζωή στη Γη έχει ημερομηνία λήξης και ότι οι ευνοϊκές συνθήκες για τον άνθρωπο δεν διαρκούν για πάντα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ