Στη δεκαετία του '50, ένα υπερ-μυστικό εργαστήριο είχε μια πόρτα 44 τόνων που προστάτευε τον κόσμο από τη ραδιενέργεια και μόνο ένας άνθρωπος μπορούσε να τη μετακινήσει.

Στα μέσα του 20ού αιώνα, η πυρηνική ενέργεια βρισκόταν σε αναζωπυρούμενη φάση, και στο υπερ-μυστικό Lawrence Livermore National Laboratory, στο Λος Άλαμος του Νέου Μεξικού, δημιουργήθηκε η Πηγή Νευτρονίων Στροφέα II (RTNS-II).

Μια θρυλική πόρτα αποτελούσε μέρος της εγκατάστασης, αλλά δεν είχε στόχο να κρατήσει τους ανθρώπους έξω. Αντιθέτως, σχεδιάστηκε για να συγκρατεί τη ραδιενέργεια μέσα στις εγκαταστάσεις, προστατεύοντας όσους βρίσκονταν έξω.

Το τεχνικό θαύμα της εποχής

Η κατασκευή ήταν από ατσάλι γεμιστό με σκυρόδεμα, ώστε να λειτουργεί ως ασπίδα ακτινοβολίας, εξασφαλίζοντας ότι οι εργασίες έξω από το κτίριο μπορούσαν να πραγματοποιούνται χωρίς κίνδυνο για την υγεία.

Η πόρτα ζύγιζε 44.000 κιλά και είχε πάχος 2,5 μέτρα. Οι μεντεσέδες της ήταν εξοπλισμένοι με ειδικά ρουλεμάν που διαμοίραζαν ομοιόμορφα το βάρος και μείωναν την τριβή. Παρά το τεράστιο μέγεθός της, μόνο ένα άτομο μπορούσε να την ανοίξει και να την κλείσει. Η ολοκλήρωση της κατασκευής έγινε το 1972 και για πάνω από δύο δεκαετίες διατήρησε τον τίτλο της «βαρύτερης πόρτας στον κόσμο».

Σύμφωνα με το βιβλίο των ρεκόρ Guinness, το 1994 έχασε τον τίτλο της από μια νέα πόρτα στο Ιαπωνικό Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας Πυρηνικής Σύντηξης. Η ιαπωνική πόρτα ζύγιζε 720 τόνους, είχε ύψος 11,73 μέτρα, πλάτος 11,4 μέτρα και πάχος 2 μέτρα, ξεπερνώντας κατά πολύ το θρυλικό αμερικανικό τεχνολογικό επίτευγμα.

