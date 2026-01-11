Το «Αεροπλάνο της Αποκάλυψης»: Γιατί αν το δεις σημαίνει ότι σου απομένουν μόνο πέντε λεπτά ζωής (vid)

Κι όμως, αν δεις αυτό το αεροπλάνο στον ουρανό, ίσως κάτι δεν πάει και τόσο καλά...

Οι περισσότερες χώρες διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την προστασία των ηγετών τους σε περίπτωση μεγάλων κρίσεων ή πολεμικών συγκρούσεων. Ωστόσο, όταν γίνεται λόγος για στρατιωτική προετοιμασία σε ακραία σενάρια, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνται ασυναγώνιστες.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα είναι το λεγόμενο «Doomsday plane» (Αεροπλάνο της Αποκάλυψης), ένα ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος που μπορεί να μετατραπεί σε ιπτάμενο πολεμικό στρατηγείο, εάν ξεσπάσει μια παγκόσμια σύγκρουση.

Τι είναι το «Αεροπλάνο της Αποκάλυψης»: Πόσο επικίνδυνο είναι αν εμφανιστεί;

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος λειτουργεί ως Εθνικό Εναέριο Κέντρο Επιχειρήσεων και έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση καταστροφής των επίγειων κέντρων διοίκησης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, σε συνθήκες εθνικής έκτακτης ανάγκης, το αεροσκάφος μπορεί να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της στρατιωτικής διοίκησης, να εκδώσει εντολές πολέμου και να συντονίσει τις αρχές πολιτικής προστασίας. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια κινητή, εναέρια «αίθουσα πολέμου».

Η θέα του συγκεκριμένου αεροσκάφους στον ουρανό έχει συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με το χειρότερο δυνατό σενάριο... έναν πυρηνικό πόλεμο ή μια παγκόσμια καταστροφή. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει επικρατήσει η άποψη πως αν ενεργοποιηθεί σε συνθήκες κρίσης, ο κόσμος μπορεί να βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά πριν από το τέλος του.

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σενάρια πολέμου, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί και για τη μεταφορά κορυφαίων αξιωματούχων σε κρίσιμες διεθνείς συναντήσεις.

Πώς λειτουργεί και τι δυνατότητες έχει;

Το αεροσκάφος μπορεί να πετάξει για περίπου 12 ώρες με ταχύτητα σχεδόν 1.000 χιλιομέτρων την ώρα και διαθέτει δυνατότητα ανεφοδιασμού στον αέρα, κάτι που του επιτρέπει να παραμένει σε πτήση για πολλές ημέρες.

Είναι εξοπλισμένο με προηγμένα αμυντικά συστήματα, προστασία από ηλεκτρομαγνητικές επιθέσεις και αναλογικά χειριστήρια, ώστε να μην μπορεί να παραβιαστεί μέσω κυβερνοεπίθεσης. Το κόστος λειτουργίας του ξεπερνά τα 150.000 δολάρια την ώρα, γεγονός που αποτυπώνει τη σημασία και την πολυπλοκότητα της αποστολής του.

Γιατί προκάλεσε ανησυχία η πρόσφατη μετακίνησή του;

Ανησυχία προκλήθηκε όταν ένα από τα αεροσκάφη εντοπίστηκε σε ιστοσελίδες παρακολούθησης πτήσεων να κατευθύνεται προς την Ουάσινγκτον, αφού απογειώθηκε από στρατιωτική βάση στη Νεμπράσκα.

Η μετακίνησή του συνέπεσε με μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, γεγονός που οδήγησε πολλούς χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα να μιλήσουν για προετοιμασία ακραίων σεναρίων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ