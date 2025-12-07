Κινέζικο ρομπότ κατέρριψε πρόσφατα νέο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη απόσταση που έχει διανύσει ένα ανθρωποειδές σε διάστημα τριών ημερών.

Το ανθρωποειδές ρομπότ Α2 της κινεζικής εταιρείας AgiBot κατέρριψε πρόσφατα ένα απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες, αφού κατάφερε να διανύσει λίγο παραπάνω από 106 χιλιόμετρα μέσα σε τρεις ημέρες, διασχίζοντας όλη την Κίνα.

Η διαδρομή του Α2: Πάνω από 100 χλμ. διήνυσε το ανθρωποειδές ρομπότ

Το Α2 ξεκίνησε την ιστορική του πεζοπορία από το Suzhou τη νύχτα της 10ης Νοεμβρίου και επί τρεις ημέρες περπατούσε μέχρι τη Σαγκάη. Κάλυψε συνολική απόσταση 106,286 χλμ., κατακτώντας ένα ακραίο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει περπατώντας ανθρωποειδές ρομπότ.

Ένα ενδιαφέρον στατιστικό είναι πως το Α2 δεν παρουσίασε καμία δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της πορείας του, με τις λαστιχένιες σόλες στα πόδια του να είναι τα μόνα «θύματα» αυτού του απίστευτου ταξιδιού.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της AgiBot, η η πρόκληση αυτή ήρθε για να καταδείξει την αξιοπιστία και την σταθερότητα της τεχνολογίας των ανθρωποειδών ρομπότ της εταιρείας.

Το να περπατάει ένα ανθρωποειδές ρομπότ συνεχόμενα για πάνω από 100 χιλιόμετρα και με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας, ακούγεται πραγματικά απίστευτο. Η εταιρεία χρησιμοποίησε ένα σύστημα «εναλλακτικής μπαταρίας», το οποίο επέτρεπε στο Α2 να συνεχίζει τη διαδρομή του ενώ άλλαζε ταυτόχρονα και τη μπαταρία του.

Η ραγδαία εξέλιξη των ανθρωποειδών ρομπότ

«Το να περπατήσει ένας άνθρωπος από την Suzhou στη Σαγκάη είναι από μόνο του πολύ δύσκολο, αλλά ένα ρομπότ κατάφερε να το κάνει», καυχήθηκε ο Γουάνγκ Τσουάνγκ, συνεργάτης και αντιπρόεδρος της AgiBot.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ εξελίσσονται ραγδαία. Όχι πολύ καιρό πριν, παρουσιάσαμε ένα άλλο κινεζικό μοντέλο που μιμούνταν σχεδόν τέλεια το ανθρώπινο βάδισμα και μια άλλη εταιρεία αναγκάστηκε να κόψει τη «στολή» του κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης για να αποδείξει ότι δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα.

