Περισσότερα από 400 παπούτσια του 19ου αιώνα ξεβράστηκαν σε παραλία: «Σίγουρα κρύβονται πολλές ιστορίες πίσω από αυτά»

Ένα αλλόκοτο εύρημα στη νότια Ουαλία ανοίγει ξανά τον φάκελο ενός ξεχασμένου ναυαγίου.

Σε μια ήσυχη παραλία της νότιας Ουαλίας, εκεί όπου το κύμα συνήθως ξεβράζει φύκια και βότσαλα, η θάλασσα αποφάσισε να αποκαλύψει κάτι εντελώς διαφορετικό. Περισσότερα από 400 δερμάτινα παπούτσια του 19ου αιώνα έχουν εμφανιστεί σταδιακά στην ακτή, προκαλώντας έκπληξη σε κατοίκους, εθελοντές και ερευνητές.

Το φαινόμενο παρατηρείται στην παραλία του Ogmore-by-Sea, κοντά στο κανάλι του Μπρίστολ. Εθελοντές που συμμετείχαν σε καθαρισμούς εντόπισαν τις πρώτες μπότες παγιδευμένες ανάμεσα σε βράχια και λιμνούλες. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, στα τέλη Δεκεμβρίου, περισυνελέγησαν περίπου 200 κομμάτια από μικρή ακτίνα της ακτής, ενώ από τον Σεπτέμβριο ο συνολικός αριθμός έχει ξεπεράσει τα 400.

Οι μπότες έχουν διαφορετικά μεγέθη και σχήματα, ωστόσο όλα τα δείγματα παραπέμπουν ξεκάθαρα στη βικτωριανή περίοδο. Οι σόλες είναι καρφωμένες με μεταλλικά καρφιά και σε αρκετές περιπτώσεις η κατάσταση διατήρησής τους θεωρείται εντυπωσιακή, αν αναλογιστεί κανείς την ηλικία και την παραμονή τους στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Μια παραλία γεμάτη ερωτήματα

Σύμφωνα με τα μέλη της ομάδας Beach Academy, αρκετά παπούτσια φαίνεται να ήταν ανδρικά, κάτι που ενισχύει την ιδέα ότι πρόκειται για εμπορικό φορτίο και όχι για τυχαία προσωπικά αντικείμενα. Πολλά από αυτά ήταν θαμμένα σε ιζήματα ή σφηνωμένα βαθιά ανάμεσα σε βράχια, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν εμφανίστηκαν πρόσφατα αλλά αποκαλύφθηκαν λόγω διάβρωσης.

Χωρίς σαφή απάντηση, η Beach Academy δημοσίευσε φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα, ζητώντας πληροφορίες από το κοινό. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως κατά καιρούς είχαν βρει παρόμοια παπούτσια τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς όμως να φαντάζονται το μέγεθος του φαινομένου.

Η επικρατέστερη, αν και μη επιβεβαιωμένη, θεωρία συνδέει το εύρημα με ένα ιταλικό φορτηγό πλοίο που φέρεται να βυθίστηκε πριν από περίπου 150 χρόνια, όταν προσέκρουσε στον ύφαλο Tusker Rock, περίπου δύο χιλιόμετρα από την ακτή. Το φορτίο, πιθανόν παπούτσια έτοιμα για εμπορία, εκτιμάται ότι παρασύρθηκε από τον ποταμό Ogmore και επανεμφανίζεται σταδιακά καθώς η θάλασσα «σκαλίζει» το παρελθόν.

