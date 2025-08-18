Τα πιο παράξενα και αστεία πράγματα που είπαν ποτέ οι Πρόεδροι των ΗΠΑ

Πολλές φορές οι Πρόεδροι των ΗΠΑ επηρεάζουν την παγκόσμια ιστορία με τα λόγια τους. Όμως, αυτά που λένε δεν είναι πάντα προσχεδιασμένα και υποπίπτουν σε γκάφες και σφάλματα.

Το να είσαι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η πιο ηγετική θέση στον κόσμο και διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη. Είναι λογικό - ειδικά στις ΗΠΑ - όταν οι «πλανητάρχες» μιλάνε, ο υπόλοιπος κόσμος να ακούει.

Όμως, πολλές είναι οι φορές που οι δηλώσεις τους έμειναν στην ιστορία, για πολύ λάθος λόγους, δίνοντας στον κόσμο να καταλάβει πόσο κανονικοί άνθρωποι είναι κι αυτοί στις αυθόρμητες στιγμές τους.

Ντόναλντ Τραμπ

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ έγινε viral το 2017 με το μυστηριώδες tweet «covfefe», που έμεινε χωρίς εξήγηση. Το 2019 πρότεινε να «αγοράσει» τη Γροιλανδία, λέγοντας πως είναι «μια μεγάλη αγοραπωλησία ακινήτων», κάτι που επανέλαβε και σε πρόσφατες δηλώσεις του, το 2025. Στην πανδημία του COVID-19 πρότεινε δημόσια αν μπορεί να γίνει… «ένεση με απολυμαντικό» και το 2024, στη συζήτηση με την Καμάλα Χάρις, ισχυρίστηκε αβάσιμα πως μετανάστες στο Οχάιο «τρώνε σκύλους και γάτες».

Τζο Μπάιντεν

Τζο Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν έχει μείνει στην ιστορία για αρκετές γκάφες. Στη συζήτηση του 2024 με τον Τραμπ, μπερδεύτηκε μιλώντας για «πλήρη απαγόρευση της, πλήρους πρωτοβουλίας» στο μεταναστευτικό, προκαλώντας αμηχανία. Το 2021, σε εκδήλωση στο Νιου Τζέρσεϊ, είπε: «Όπως είπε ένας υπολογιστής, αν είσαι στο τρένο και ακούσεις Portal Bridge, καλύτερα να κάνεις άλλα σχέδια». Και το 2020, απάντησε σε φοιτήτρια που τον αμφισβήτησε αποκαλώντας την «lying dog-faced pony soldier», φράση από ταινία του Τζον Γουέιν που θεωρήθηκε προσβλητική.

Μπαράκ Ομπάμα

Παρά τη φήμη του για ρητορική δεινότητα, ο Ομπάμα έκανε κι εκείνος τις γκάφες του. Το 2008 είπε πως είχε επισκεφθεί «57 πολιτείες». Σε ερώτηση για την Παλαιστίνη δήλωσε ότι: «Η Μέση Ανατολή είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί την περιοχή εδώ και αιώνες». Και το 2013, ανακατεύοντας «Star Wars» με «Star Trek», μίλησε για ένα «Jedi mind meld», κάτι που προκάλεσε καταιγίδα σχολίων από τους φαν της επιστημονικής φαντασίας.

Τζορτζ Ου. Μπους

Ο Τζορτζ Ου. Μπους έγινε γνωστός για τους περίφημους «Μπουσισμούς». Το 2004 είπε πως «πάρα πολλοί γυναικολόγοι δεν μπορούν να εξασκήσουν την αγάπη τους με γυναίκες σε όλη τη χώρα». Είχε επίσης πει ότι οι άνθρωποι και τα ψάρια «μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά», ενώ κορυφαία στιγμή ήταν το 2002, όταν μετά από δήλωση κατά της τρομοκρατίας έκλεισε λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Τώρα δείτε αυτό το χτύπημα», πριν παίξει γκολφ.

Αβραάμ Λίνκολν

Αβραάμ Λίνκολν

Παρά τη βαρύτητα του ρόλου του, ο Λίνκολν είχε καυστικό χιούμορ. Όταν του ζήτησαν να διορίσει ασθενή υποψήφιο σε θέση στη Χαβάη, απάντησε: «Υπάρχουν άλλοι οκτώ και όλοι είναι πιο άρρωστοι από τον δικό σας». Στον στρατηγό ΜακΚλέλαν, που αρνιόταν να δράσει, είπε: «Αν δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις τον Στρατό, θα ήθελα να τον δανειστώ για λίγο».

