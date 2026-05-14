ΗΠΑ: Πρωτοετείς φοιτητές της Ναυτικής Ακαδημίας σκαρφάλωσαν οβελίσκο καλυμμένο με λίπος
Μια τοπική παράδοση φαίνεται ότι συνέχισαν οι πρωτοετείς της Ναυτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ στο Μέριλαντ, όταν κατάφεραν να σκαρφαλώσουν... έναν οβελίσκο φτιαγμένο από γρανίτη, ο οποίος ήταν καλυμμένος με λίπος.
Σύμφωνα με το BBC, αυτός που κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του Μνημείου Χέρντον ήταν ο δόκιμος Λίνκολν Χέντμπεργκ, γιος της κυβερνήτη του Νιου Τζέρσεϊ Μίκι Σέριλ, ο οποίος αντικατέστησε ένα καπέλο πρωτοετούς δοκίμου που είχε τοποθετηθεί στην κορυφή την προηγούμενη χρονιά, με ένα της επόμενη τάξης.
