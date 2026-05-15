«Εμφύλιος πόλεμος» σε χωριό της Ιταλίας για παγώνια: «Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε» (vid)

Παγώνια έχουν προκαλέσει «εμφύλιο» σε ιταλικό χωριό, με αρκετούς κατοίκους να παραπονιούνται για έντονη φασαρία και έλλειψη ύπνου.

Μια ασυνήθιστη κατάσταση έχει αναστατώσει την περιοχή Πούντα Μαρίνα στην Ιταλία, όπου η παρουσία παγωνιών που κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους έχει διχάσει την τοπική κοινωνία.

Το θέμα έλαβε εθνικές διαστάσεις όταν η κρατική τηλεόραση Rai 1, μέσα από την εκπομπή «Vita in Diretta», παρουσίασε τη σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στους κατοίκους της περιοχής.

Ένα χωριό κομμένο στα δύο

Από τη μία πλευρά, πολλοί κάτοικοι θεωρούν τα παγώνια σύμβολο της Πούντα Μαρίνα και αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής τους ταυτότητας, υποστηρίζοντας τη διατήρησή τους στον οικιστικό ιστό.

Από την άλλη πλευρά, μια μερίδα γειτόνων καταγγέλλει ότι η κατάσταση έχει γίνει πλέον ανυπόφορη. Οι βασικές ενστάσεις τους επικεντρώνονται στις δυνατές κραυγές των πουλιών κατά τη διάρκεια της νύχτας, που καθιστούν τον ύπνο αδύνατο, καθώς και στις σημαντικές ζημιές που προκαλούν σε κήπους και αυλές. «Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε», δηλώνουν χαρακτηριστικά, ζητώντας την παρέμβαση του δήμου.

Στο τραπέζι μέχρι και η απομάκρυνση των πτηνών

Λόγω των παραπόνων, οι τοπικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης των παγωνιών σε άλλες περιοχές, επικαλούμενες λόγους καθαριότητας και δημόσιας υγιεινής.

Η πρόταση αυτή έχει προκαλέσει την άμεση αντίδραση φιλοζωικών οργανώσεων και μερίδας πολιτών, οι οποίοι απαιτούν να μην απομακρυνθούν τα πτηνά, αλλά να βρεθεί μια λύση ειρηνικής συνύπαρξης.