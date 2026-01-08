Η Βενεζουέλα έχει περισσότερο πετρέλαιο από κάθε άλλη χώρα – Πώς η φύση την έκανε υπερδύναμη

Η Βενεζουέλα διαθέτει 300 δισ. βαρέλια πετρελαίου χάρη στη μοναδική γεωλογία της. Δείτε γιατί έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα παγκοσμίως.

Οι πετρελαϊκοί πόροι της Βενεζουέλας επανήλθαν στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, μετά τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ ότι τα τεράστια ενεργειακά αποθέματα της χώρας αποτέλεσαν βασικό κίνητρο για την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο. Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον γύρω από το ερώτημα: πόσο πετρέλαιο έχει πραγματικά η Βενεζουέλα και πώς εξηγείται αυτός ο γεωλογικός πλούτος;

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία για το 2024, η Βενεζουέλα δήλωσε ότι διαθέτει περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων αποθεμάτων αργού πετρελαίου, αριθμός που την κατατάσσει στην πρώτη θέση παγκοσμίως. Ακολουθούν η Σαουδική Αραβία με πάνω από 260 δισ. βαρέλια και το Ιράν με περισσότερα από 200 δισ., ενώ τα συνολικά παγκόσμια αποθέματα εκτιμώνται σε περίπου 1,56 τρισεκατομμύρια βαρέλια.

«Στην ιδανική θέση»

Όπως εξηγεί ο Λουίς Ζέρπα, μηχανικός πετρελαίου στη Σχολή Μεταλλείων του Κολοράντο, το φαινόμενο αυτό δεν είναι τυχαίο. «Από καθαρά γεωλογική άποψη, η Βενεζουέλα βρίσκεται στην ιδανική θέση», σημειώνει. Η δημιουργία πετρελαίου, όπως και όλων των ορυκτών καυσίμων, είναι αποτέλεσμα διεργασιών που εκτυλίχθηκαν σε βάθος εκατομμυρίων ετών, σε έναν πλανήτη με διαρκώς μεταβαλλόμενη επιφάνεια.

Η διαδικασία ξεκινά όταν τεκτονικές πλάκες ανυψώνουν μια περιοχή, δημιουργώντας ταυτόχρονα γειτονικές χαμηλές λεκάνες. Σε αυτές συσσωρεύονται ιζήματα από τη διάβρωση, μαζί με οργανικά κατάλοιπα φυτών και ζώων. Με την πάροδο του χρόνου, η αύξηση της πίεσης και της θερμοκρασίας μετατρέπει τα ιζήματα σε πέτρωμα και την οργανική ύλη σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Το αν η οργανική ύλη θα εξελιχθεί κυρίως σε πετρέλαιο ή σε φυσικό αέριο εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες: το βάθος ταφής και την προέλευσή της. Το λεγόμενο «παράθυρο πετρελαίου» εντοπίζεται σε βάθη περίπου 4.000 έως 12.000 ποδιών. Σε μεγαλύτερα βάθη, οι συνθήκες ευνοούν κυρίως τη δημιουργία φυσικού αερίου. Παράλληλα, η θαλάσσια οργανική ύλη είναι πιο πιθανό να δώσει πετρέλαιο, ενώ η χερσαία οδηγεί συχνότερα σε αέριο.

Καθώς οι υδρογονάνθρακες σχηματίζονται και οι τεκτονικές πλάκες συνεχίζουν να κινούνται, τα πετρώματα που τους περιβάλλουν μετατρέπονται σε ρήγματα. Αυτό επιτρέπει στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να μεταναστεύσουν προς ιζηματογενή (πορώδη) πετρώματα, όπου και παγιδεύονται, σχηματίζοντας εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα.

Το σημείο και η εξήγηση

Η γεωλογική «συνταγή» της Βενεζουέλας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή. Η χώρα βρίσκεται στο σημείο σύγκλισης των πλακών της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής, ενώ επηρεάζεται και από την πλάκα Νάζκα στον ανατολικό Ειρηνικό. Η σύγκρουση αυτών των πλακών ανύψωσε τις βόρειες Άνδεις και δημιούργησε τρεις μεγάλες ιζηματογενείς λεκάνες: τη λεκάνη της Ανατολικής Βενεζουέλας, τη λεκάνη Μαρακαΐμπο και τη λεκάνη Μπαρίνας-Απούρε. Και οι τρεις έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά παραγωγικές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Έτσι εξηγούνται τα περισσότερα από 300 δισ. βαρέλια αποδεδειγμένων αποθεμάτων της χώρας - όρος που σημαίνει ότι έχουν πραγματοποιηθεί επαρκείς γεωτρήσεις ώστε να υπάρχει αξιόπιστη εκτίμηση της έκτασης των κοιτασμάτων.

Ωστόσο, άλλο πράγμα τα αποθέματα και άλλο η πραγματική παραγωγή. Η πετρελαϊκή παραγωγή της Βενεζουέλας κορυφώθηκε γύρω στο 1970, αγγίζοντας τα 3,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 άρχισε να μειώνεται, με σύντομες ανακάμψεις τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2010. Το 2025, η παραγωγή περιορίστηκε περίπου στο 1,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Σύμφωνα με αναλυτές, ακόμη και μια πολιτική αλλαγή στη χώρα δεν αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή στο άμεσο μέλλον. Η παλαιωμένη ενεργειακή υποδομή απαιτεί επενδύσεις δισεκατομμυρίων και πολυετή έργα αποκατάστασης, γεγονός που καθιστά την αξιοποίηση αυτού του τεράστιου γεωλογικού πλούτου ιδιαίτερα δύσκολη.

