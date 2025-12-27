Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε τη βορειοανατολική Ταϊβάν το απόγευμα του Σαββάτου, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή έως την Ταϊπέι και να καταγράφεται σε βίντεο.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ταϊβάν το απόγευμα του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου, στις 17:05 ώρα Ελλάδας. Ο σεισμός καταγράφηκε τρεις μόλις ημέρες μετά από προηγούμενη δόνηση 6,1 Ρίχτερ, εντείνοντας την ανησυχία σε μια περιοχή που βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της σεισμικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 31 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Yilan και 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Keelung, στα ανοιχτά της βορειοανατολικής ακτής της Ταϊβάν. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 68 με 73 χιλιόμετρα, στοιχείο που συνέβαλε στο να γίνει ο σεισμός ιδιαίτερα αισθητός, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές.

Η στιγμή της δόνησης και οι πρώτες αντιδράσεις

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 23:05 τοπική ώρα και προκάλεσε έντονη αναστάτωση, με κτίρια να σείονται ακόμη και στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Βίντεο από τη στιγμή που χτύπησε ο σεισμός κυκλοφόρησαν γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα, καταγράφοντας την ένταση της δόνησης και τις αντιδράσεις των κατοίκων.

BREAKING: A powerful magnitude 6.7 earthquake caused intense shaking in Taipei, Taiwan. pic.twitter.com/J6iQV2e076 December 27, 2025

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή σοβαρές ζημιές, ενώ δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου και εκτίμησης πιθανών ζημιών.

More video showing strong shaking from the M6.6 earthquake that hit Taiwan earlier....pic.twitter.com/Dn6rxqxYc8 December 27, 2025

Επιπτώσεις και σεισμικό ιστορικό

Η TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών παγκοσμίως, γνωστοποίησε ότι εκκένωσε προληπτικά περιορισμένο αριθμό εγκαταστάσεων στο επιστημονικό πάρκο Σιντσού, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η Ταϊβάν βρίσκεται στη συμβολή δύο τεκτονικών πλακών και συγκαταλέγεται στις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη. Στο παρελθόν, ισχυροί σεισμοί έχουν αφήσει πίσω τους βαριά απολογισμό, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον σεισμό του 1999 με περισσότερους από 2.000 νεκρούς και εκείνον του 2016 στη νότια Ταϊβάν, όπου χάθηκαν πάνω από 100 ζωές.

