ΥΠΕΞ Βενεζουέλας κατά Μητσοτάκη: «Να μελετήσει το διεθνές δίκαιο»

Σκληρή απάντηση από τον ΥΠΕΞ Βενεζουέλας, Ιβάν Γκιλ Πίντο, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Βαριές» ιστορικές συγκρίσεις και αιχμές για τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Σκληρή απάντηση στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ιβάν Γκιλ Πίντο, εκφράζοντας έντονη ενόχληση και προχωρώντας παράλληλα σε βαριές ιστορικές συγκρίσεις.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο επικεφαλής της διπλωματίας της Βενεζουέλας ανέφερε ότι «είναι ανησυχητικό το γεγονός πως ο νυν πρωθυπουργός της Ελλάδας φαίνεται να μην έχει διδαχθεί από τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία», ανεβάζοντας στη συνέχεια περαιτέρω τους τόνους.

Ο Ιβάν Γκιλ Πίντο υποστήριξε ότι «οι ναζιστές χρησιμοποίησαν παρόμοια επιχειρήματα με εκείνα που σήμερα επιχειρείται να περάσουν κατά της Βενεζουέλας», σημειώνοντας πως η απόρριψη μιας κυβέρνησης ή της ιδεολογίας της «χρησιμοποιείται ως άλλοθι για δολοφονίες, εισβολές και κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου».

Όπως τόνισε, «ο συγκεκριμένος συλλογισμός έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», προσθέτοντας ότι «αναβιώνει σκοτεινές λογικές που η Ευρώπη είχε δεσμευτεί να μην επαναλάβει».

Ο Βενεζουελάνος ΥΠΕΞ κατέληξε καλώντας τον Έλληνα πρωθυπουργό «να απέχει από το να εκφέρει άποψη για τη Βενεζουέλα» και «να εμβαθύνει στη μελέτη του διεθνούς δικαίου και των ιστορικών διδαγμάτων που οδήγησαν στη διαμόρφωση της σημερινής διεθνούς έννομης τάξης».

