Η κενή φωτογραφία του ελληνικού εναέριου χώρου: Σε 2-4 ώρες η πλήρης επαναφορά των συστημάτων

Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες εναέριας κυκλοφορίας προκάλεσε χάος στον ελληνικό εναέριο χώρο που εμφανίζεται άδειος στους χάρτες του Flight Radar. Ξεκινάει σιγά-σιγά η αποκατάσταση.

Το πρόβλημα στις κεντρικές ραδιοσυχνότητες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας είχε άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία των πτήσεων από και προς την Ελλάδα.

Από περίπου τις 10:30 το πρωί, ο όγκος των πτήσεων που εξυπηρετούνταν μειώθηκε αισθητά, ενώ πρακτικά εξαιρέθηκαν από το μπλακ άουτ μόνο όσα αεροσκάφη βρίσκονταν ήδη στον αέρα για λόγους ασφαλείας.

Η εικόνα από το Flight Radar: Ουρανός χωρίς αεροπλάνα

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στις εικόνες του Flight Radar. Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της βλάβης, τα αεροσκάφη πάνω από την Ελλάδα άρχισαν να «εξαφανίζονται» σταδιακά από τους χάρτες, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη εικόνα σχεδόν άδειου εναέριου χώρου.

Παράλληλα, στους πίνακες αναχωρήσεων και αφίξεων των αεροδρομίων της χώρας κυριαρχούσαν οι ενδείξεις «καθυστερεί», «ακυρώθηκε» και «νέα ώρα».

Οι επιπτώσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία για το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»:

8 αεροσκάφη που ήταν έτοιμα για απογείωση δεν μπόρεσαν να αναχωρήσουν και επέστρεψαν σε θέσεις στάθμευσης

3 πτήσεις που κατευθύνονταν προς Αθήνα αναγκάστηκαν να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια

4 πτήσεις ακυρώθηκαν πλήρως

75 πτήσεις παρουσίασαν σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς τους δόθηκε συγκεκριμένη ώρα απογείωσης από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας

Ξεκίνησε η μερική αποκατάσταση στο FIR Αθηνών: Σε 2-4 ώρες η πλήρης επαναφορά των συστημάτων

Τις επόμενες ώρες άρχισε σταδιακά η μερική αποκατάσταση στο FIR Αθηνών, με τις πρώτες προσγειώσεις και αναχωρήσεις να πραγματοποιούνται υπό αυστηρό έλεγχο. Το πλήρες πρόγραμμα πτήσεων δεν επανήλθε άμεσα, αλλά εφαρμόζεται σταδιακή επαναφορά ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω συμφόρηση.

Για να περιοριστεί το χάος, επιτράπηκε η αναχώρηση πτήσεων:

προς βορρά, ανατολή και νότο

ανά 4 λεπτά

ανεξαρτήτως τύπου ή μεγέθους αεροσκάφους

