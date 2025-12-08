Εργαζόμενος αεροδρομίου προειδοποιεί για κρυφή απάτη με τις ετικέτες αποσκευών

Ένας εργαζόμενος αεροδρομίου τόνισε τι πρέπει να αποφεύγουν οι ταξιδιώτες όταν παραλαμβάνουν τις αποσκευές τους στο αεροδρόμιο.

Ένας χρήστης του Reddit που ισχυρίζεται ότι εργάζεται σε αεροδρόμιο προειδοποίησε τους ταξιδιώτες για μια απάτη που αφορά τις αποσκευές τους.

Στην ανάρτηση στο φόρουμ ‘r/delta’ στο Reddit, ο χρήστης ισχυρίστηκε ότι είναι υπεύθυνος διαχείρισης αποσκευών και τόνισε ότι οι επιβάτες δεν πρέπει να πετούν τις ετικέτες των αποσκευών τους στο αεροδρόμιο. Συγκεκριμένα έγραψε: «Πετάξτε τις ετικέτες των αποσκευών σας στο σπίτι».

Πώς γίνεται η απάτη με τις ετικέτες

Στη συνέχεια ο Redditor εξήγησε: «Δεχόμαστε μια αύξηση στις ψευδείς αξιώσεις για ''χαμένα αντικείμενα'', καθώς κάποιοι παρατηρούν ποιος αφαιρεί τις ετικέτες αποσκευών στις περιοχές παραλαβής και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας για να υποβάλουν αξιώσεις για αποζημίωση.

Από προσωπική μου εμπειρία, επειδή ασχολούμαι με το συγκεκριμένο ζήτημα, αυτή τη στιγμή προκαλούνται προβλήματα στην αποζημίωση των ανθρώπων αν υποβάλουν μια νόμιμη αξίωση. Οπότε, παρακαλώ προσέξτε και μην αφαιρείτε τις ετικέτες στο αεροδρόμιο», πρόσθεσε. «Μπορούν να κλέψουν αρκετές πληροφορίες από αυτές και να τις χρησιμοποιήσουν για να πληρωθούν», συνέχισε.

«Μια ετικέτα αποσκευών περιλαμβάνει μόνο το όνομα, την πτήση και τον αριθμό επιβεβαίωσης εκτός από την ίδια την ετικέτα. Δημιουργούν μια διεύθυνση email με το όνομα του ατόμου, έναν τυχαίο αριθμό τηλεφώνου και μια τυχαία διεύθυνση και υποβάλουν την αξίωση», κατέληξε.

Ειδικός ταξιδίων αμφισβητεί

Ενώ κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσαν ότι θα σταματήσουν να αφαιρούν τις ετικέτες όταν παραλαμβάνουν τις αποσκευές τους, ένας ειδικός της ταξιδιωτικής βιομηχανίας τοποθετήθηκε σχετικά με αυτή την πιθανή απάτη. Ο Gary Leff από το Τέξας, υποστήριξε ότι ενώ είναι πιθανό, δεν είναι τόσο διαδεδομένο ώστε να αποτελεί πραγματικό πρόβλημα.

Μιλώντας στο Fox News Digital, είπε: «Πρέπει να κρατάτε την ετικέτα της αποσκευής σας μέχρι να επιλυθούν πλήρως τυχόν προβλήματα με τις αποσκευές και μετά να την πετάξετε στο σπίτι. Παρ’ όλα αυτά, αυτό δεν μου φαίνεται ως μια πιθανή απάτη μεγάλης κλίμακας.

Οι αποσκευές σκανάρονται. Κάθε σκανάρισμα από το check‑in μέχρι τον ιμάντα παραλαβής καταγράφεται. Αν κάποιος απατεώνας υποβάλει αξίωση για χαμένη αποσκευή ενώ το σύστημα δείχνει ότι παραδόθηκε, αυτό θα καταγραφεί, ειδικά αν συμβεί σε μεγάλη κλίμακα. Το πιο συνηθισμένο είναι να υποβάλλονται αξιώσεις για χαμένες αποσκευές και για αντικείμενα που πράγματι παραδόθηκαν», τόνισε.

