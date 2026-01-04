Νότια Κορέα: Μήνυσε τη σύζυγό του επειδή αρνήθηκε να του δωρίσει μέρος του ήπατός της!

Στα δικαστήρια κατέφυγε ένας Νοτιοκορεάτης, κατηγορώντας τη σύζυγό του για εγκατάλειψη, επειδή αρνήθηκε να του δωρίσει μέρος του ήπατός της για να σωθεί.

Ζευγάρι Νοτιοκορεατών και οι δύο γύρω στα 30, ήταν παντρεμένο εδώ και τρία χρόνια και είχε αποκτήσει δύο μικρά παιδιά, όταν τον περασμένο χειμώνα η ζωή τους ανατράπηκε.

Ο άνδρας διαγνώστηκε με μια σπάνια και σοβαρή ηπατική νόσο, την πρωτοπαθή χολική κίρρωση. Οι γιατροί τον ενημέρωσαν ότι χωρίς μεταμόσχευση ήπατος είχε περίπου έναν χρόνο ζωής.

Βρέθηκε συμβατή η σύζυγος, αλλά...

Αφού εντάχθηκε στη λίστα μεταμοσχεύσεων, ο ασθενής είχε τη στήριξη των γονιών του και τη φροντίδα της συζύγου του. Η κατάσταση άλλαξε όταν οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η γυναίκα του ήταν συμβατή δότρια, με ποσοστό HLA συμβατότητας άνω του 95%. Ωστόσο, η σύζυγος αρνήθηκε να προχωρήσει στη δωρεά, επικαλούμενη «παθολογικό φόβο για τις βελόνες και τα αιχμηρά αντικείμενα».

Η άρνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον στενό κύκλο του ανδρός. Ο σύζυγος άρχισε να απαξιώνει τις προσπάθειες φροντίδας της, ενώ και οι γονείς του την πίεζαν, κατηγορώντας την ότι αφήνει τον πατέρα των παιδιών της να πεθάνει ενώ θα μπορούσε να τον σώσει.

Η αποκάλυψη του άνδρα για τις... επιπλοκές

Τελικά, βρέθηκε δότης με εγκεφαλικό θάνατο και ο άνδρας υποβλήθηκε με επιτυχία σε μεταμόσχευση ήπατος. Μετά την ανάρρωσή του, όμως, άρχισε να ερευνά τον ισχυρισμό της συζύγου του περί φοβίας, διαπιστώνοντας ότι στο παρελθόν είχε υποβληθεί σε χειρουργείο σκωληκοειδίτιδας και σε εξετάσεις αίματος χωρίς πρόβλημα.

Αντιμέτωπη με τα στοιχεία, η γυναίκα παραδέχτηκε ότι ο πραγματικός της φόβος ήταν οι πιθανές επιπλοκές της επέμβασης και το ενδεχόμενο να αφήσει τα παιδιά τους χωρίς μητέρα.

Στα δικαστήρια το ζευγάρι: Κατέληξαν σε διαζύγιο

Ο άνδρας κατέθεσε αγωγή, κατηγορώντας τη σύζυγό του για «κακόβουλη εγκατάλειψη» και παραβίαση των συζυγικών της υποχρεώσεων. Το δικαστήριο, ωστόσο, δικαίωσε τη γυναίκα, κρίνοντας ότι η δωρεά οργάνων αποτελεί ζήτημα σωματικής αυτονομίας και δεν μπορεί να θεωρηθεί υποχρέωση, ακόμη και μέσα στον γάμο. Αναγνώρισε επίσης ότι η άρνησή της βασιζόταν σε εύλογη ανησυχία για τα παιδιά της.

Σύμφωνα με το Seoul Broadcasting System, το ζευγάρι κατέληξε τελικά σε διαζύγιο. Η σύζυγος διατήρησε την επιμέλεια των παιδιών, ενώ συνέχισε να στηρίζει οικονομικά τον πρώην σύζυγό της κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του.

