Τουρκία: Δικαστήριο έδωσε διαζύγιο σε γυναίκα επειδή ο σύζυγός της έκανε likes σε προκλητικές φωτογραφίες

Ιστορική απόφαση στην Τουρκία, όπου δικαστήριο έκρινε ότι τα likes και τα υπονοούμενα σχόλια ενός άνδρα σε φωτογραφίες άλλων γυναικών συνιστούν παραβίαση συζυγικής πίστης.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στην πόλη Καισάρεια της Τουρκίας και αφορά μια γυναίκα, γνωστή στα ΜΜΕ μόνο ως HB, η οποία κατέθεσε αίτηση διαζυγίου κατά του συζύγου της.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο άνδρας την εξευτέλιζε λεκτικά, τη μείωνε και περνούσε υπερβολικά πολύ χρόνο στα social media, κάνοντας likes σε προκλητικές φωτογραφίες άλλων γυναικών και αφήνοντας υπονοούμενα σχόλια.

H απόφαση του Δικαστηρίου: «Παραβίαση της συζυγικής πίστης»

Οι δικηγόροι της γυναίκας υποστήριξαν ότι η συμπεριφορά του συζύγου παραβίαζε ξεκάθαρα το καθήκον συζυγικής πίστης και ζήτησαν οικονομική αποζημίωση.

Το δικαστήριο συμφώνησε, κρίνοντας ότι οι διαδικτυακές του ενέργειες δεν ήταν «αθώες», αλλά υπονόμευαν την εμπιστοσύνη και τη συναισθηματική ασφάλεια μέσα στον γάμο.

Ο σύζυγος, γνωστός ως SB, αρνήθηκε τις κατηγορίες και κατέθεσε και εκείνος αίτηση διαζυγίου, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του είχε προσβάλει τον πατέρα του και ότι η υπερβολική ζήλια της έπληττε τη φήμη του.

Ωστόσο, μετά την εξέταση των ισχυρισμών και των δύο πλευρών, το δικαστήριο έκρινε ότι ο άνδρας έφερε τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη διάλυση του γάμου.

Διατροφή και αποζημίωση

Με την απόφασή του, το δικαστήριο υποχρέωσε τον σύζυγο να καταβάλει:

750 τουρκικές λίρες μηνιαία διατροφή

80.000 τουρκικές λίρες ως αποζημίωση στη σύζυγό του

Στην απόφαση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Αυτές οι φαινομενικά ακίνδυνες διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις μπορούν να εντείνουν τη συναισθηματική ανασφάλεια και να διαταράξουν την ισορροπία της σχέσης».

Απορρίφθηκε η έφεση

Ο SB άσκησε έφεση, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά ήταν υπερβολικά, όμως το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του. Ο δικαστής τόνισε ότι τα likes σε φωτογραφίες άλλων γυναικών διέβρωσαν την εμπιστοσύνη στον γάμο, στοιχείο καθοριστικό για την απόφαση.

Τι αλλάζει αυτή η απόφαση από εδώ και πέρα

Παρότι η υπόθεση αντιμετωπίστηκε με χιούμορ από μερίδα του κοινού, νομικοί εκτιμούν ότι η απόφαση θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο που θα εξετάζονται μελλοντικά τα διαζύγια στην Τουρκία.

Όπως δήλωσε δικηγόρος στην εφημερίδα Haberler: «Screenshots, μηνύματα και κάθε ψηφιακή αλληλεπίδραση θα λαμβάνονται πλέον υπόψη για τον καταλογισμό ευθύνης. Οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση των social media».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ