Ισπανίδα κατήγγειλε πρόσφατα την εταιρεία στην οποία εργαζόταν επειδή την απέλυσε λόγω του ότι συχνά ερχόταν στη δουλειά πολύ νωρίς το πρωί.

Η αργοπορία στην εργασία μπορεί να θεωρηθεί λόγος απόλυσης, αλλά αποδεικνύεται ότι η και η κατά πολύ νωρίτερα άφιξη στη δουλειά μπορεί επίσης να θεωρηθεί σοβαρό πρόβλημα.

Μια Ισπανίδα το διαπίστωσε αυτό με τον δύσκολο τρόπο όταν απολύθηκε αφού αγνόησε επανειλημμένα τις προειδοποιήσεις απ' το αφεντικό της, επειδή έφτανε πολύ νωρίς.

Ερχόταν το πολύ 45 λεπτά νωρίτερα και απολύθηκε

Η νεαρή γυναίκα, η οποία εργαζόταν σε μια εταιρεία delivery με έδρα το Αλικάντε, είχε τη συνήθεια να φτάνει στον χώρο εργασίας της μεταξύ 6:45 και 7:00 π.μ., παρόλο που η σύμβασή της όριζε ότι έπρεπε να ξεκινήσει στις 7:30 π.μ.

Αυτό σήμαινε ότι ξεκινούσε τη βάρδιά της νωρίτερα από τους συναδέλφους της, κάτι που δυσαρέστησε τον διευθυντή της. Δέχτηκε για πρώτη φορά επίπληξη για τη συνήθειά της το 2023, αλλά συνέχισε να φτάνει νωρίς, αγνοώντας τις ελαφρώς συγκαλυμμένες απειλές της διοίκησης.

Νωρίτερα φέτος, το αφεντικό της αποφάσισε να την απολύσει για «σοβαρό παράπτωμα», υποστηρίζοντας ότι με την πρόωρη άφιξή της, η υπάλληλός του δεν είχε καμία εργασία να εκτελέσει και ως εκ τούτου δεν συνεισέφερε στην εταιρεία. Η υπάλληλος, ωστόσο, δεν έβλεπε τα πράγματα έτσι και αμφισβήτησε την απόφαση σε Δικαστήριο κοινωνικής ασφάλισης του Αλικάντε.

Η απόφαση-έκπληξη από το Δικαστήριο

Προς έκπληξη της νεαρής γυναίκας, το Δικαστήριο τάχθηκε υπέρ του εργοδότη της, υποστηρίζοντας ότι, αγνοώντας επανειλημμένα τις προειδοποιήσεις της διοίκησης, είχε αρνητικό αντίκτυπο στη σχέση εργαζομένου-εργοδότη.

«Η συμπεριφορά του εργαζομένου είχε αντίκτυπο στη σχέση εμπιστοσύνης και αφοσίωσης, η οποία επηρεάζεται σημαντικά, επειδή παρά τις προειδοποιήσεις της εταιρείας […] ο καταγγέλλων επέμεινε να εισέλθει πρόωρα. Τελικά, θεωρείται ότι οι συμπεριφορές που αποδίδονται στον εργαζόμενο […] είναι επαρκούς σοβαρότητας και σημασίας ώστε να συνιστούν πολύ σοβαρό παράπτωμα απιστίας, παραβίασης εμπιστοσύνης και ανυπακοής, που δικαιολογεί τη λήξη της εργασιακής σχέσης», ανέφερε η απόφαση του Δικαστηρίου.

Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας; Προσπάθησε να είσαι στην ώρα σου, όχι πολύ νωρίτερα στη δουλειά.

