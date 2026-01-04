FAFO: Τι σημαίνει η ανάρτηση που ανέβασε ο Λευκός Οίκος με τον Τραμπ (vid)

Με μια λιτή, ασπρόμαυρη αλλά ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στο Instagram αντέδρασε ο Λευκός Οίκος μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, στέλνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα.

Λίγο μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ.

Στη φωτογραφία, ο Τραμπ εμφανίζεται βλοσυρός να βγαίνει από το αυτοκίνητό του, ενώ πάνω στην εικόνα δεσπόζει η λέξη «FAFO».

Τι σημαίνει το «FAFO»: «Δεν παίζουμε», το μήνυμα της λεζάντας

Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη φράση «we're not playing» («δεν παίζουμε»), ενισχύοντας το μήνυμα αποφασιστικότητας και σκληρής στάσης, το οποίο ερμηνεύεται ως άμεση προειδοποίηση προς κάθε κατεύθυνση.

Το «FAFO», από την άλλη, αποτελεί ακρωνύμιο της αγγλικής αργκό και προέρχεται από τη φράση «Fuck Around and Find Out».

Στα ελληνικά, αποδίδεται ελεύθερα ως «παίξε και θα δεις», «κάνε μ@λ@κιες και θα καταλάβεις» ή «προκάλεσε την τύχη σου και θα υποστείς τις συνέπειες».

Ο όρος έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media, κυρίως σε βίντεο όπου κάποιος προκαλεί και ακολουθεί άμεση αντίδραση ή τιμωρία.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στην πολιτική και κοινωνική ρητορική για να περιγράψει καταστάσεις όπου μια επιθετική ή ριψοκίνδυνη κίνηση οδηγεί σε σκληρές συνέπειες.

