Το νησί των Κυκλάδων που προσφέρει δωρεάν διαμονή για φροντίδα αδέσποτων γατών: Απίστευτη η ζήτηση

Ένα ελληνικό νησί προσφέρει δωρεάν διαμονή σε όποιον είναι διατεθειμένος να φροντίσει τις αδέσποτες γάτες.

Για όποιον επιθυμεί να περάσει τις διακοπές του με δωρεάν διαμονή σε ένα ελληνικό νησί, παρουσιάζεται μια μοναδική ευκαιρία. Αρκεί να είναι λάτρης των γατών. Πρόκειται για το νησί της Σύρου το οποίο φιλοξενεί περίπου 3.000 αδέσποτες γάτες.

Από τη δεκαετία του 1990, φιλανθρωπικοί οργανισμοί όπως οι Syros Cats εργάζονται για τον έλεγχο του πληθυσμού, τη στείρωση και τη φροντίδα των γατών. Ο οργανισμός τώρα καλεί εθελοντές που θα ήθελαν να βοηθήσουν σε όλες τις πτυχές της φροντίδας των γατών για τουλάχιστον έναν μήνα.

Αντάλλαγμα η δωρεάν διαμονή

Σε αντάλλαγμα για δωρεάν διαμονή με πρωινό, οι αιτούντες θα πρέπει να περνούν πέντε ώρες την ημέρα, πέντε μέρες την εβδομάδα, ταΐζοντας, καθαρίζοντας και χαϊδεύοντας τα διασωθέντα γατάκια.

Τα συγκεκριμένα καθημερινά καθήκοντα περιλαμβάνουν καθαρισμό αμμοδόχων, περιποίηση, κούρεμα, σύλληψη ή βοήθεια στην παγίδευση άγριων γατών, βοήθεια με φάρμακα και μεταφορά άρρωστων, τραυματισμένων ή ανεμβολίαστων γατών στον κτηνίατρο. Οι αιτούντες πρέπει να γνωρίζουν ότι, εκτός από τη φροντίδα των γατών, αναμένεται να αλληλεπιδρούν με τους επισκέπτες και να τους ξεναγούν.

Επιπλέον, συνιστάται να μην παίρνουν άρρωστες ή τραυματισμένες γάτες χωρίς να ενημερώσουν πρώτα τον οργανισμό, καθώς μπορεί να είναι ανεμβολίαστες ή ήδη υπό φροντίδα άλλου. Όσοι έχουν εκπαίδευση ή εμπειρία ως νοσοκόμοι κτηνιάτρων ή έχουν εργαστεί προηγουμένως με άγριες γάτες, είναι πιθανότερο να γίνουν δεκτοί, ενώ όσοι είναι κάτω των 25 ετών είναι λιγότερο πιθανό να γίνουν δεκτοί, καθώς μπορεί να μην δείξουν το απαιτούμενο επίπεδο αυτονομίας και πρωτοβουλίας.

Ωστόσο, ο οργανισμός γενικά καλωσορίζει «αξιόπιστους, συνεπείς και αυτοδύναμους» λάτρεις των γατών, αρκεί να είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν ενεργά, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του. Μόνο τέσσερις εθελοντές θα γίνονται δεκτοί κάθε φορά, συνήθως από διαφορετικά μέρη του κόσμου. Παρότι κάθε εθελοντής θα έχει το δικό του υπνοδωμάτιο, αναμένεται να μοιράζεται την κουζίνα, το μπάνιο και τον κοινόχρηστο χώρο με δύο ή τρεις άλλους εθελοντές.

Εξαιρετικά μεγάλη ζήτηση

Αυτή τη στιγμή, οι αιτήσεις για εθελοντές το 2026 στη Syros Cats είναι κλειστές λόγω μεγάλης ζήτησης, αλλά ο οργανισμός ενθαρρύνει όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθούν τα κοινωνικά του δίκτυα για ανακοινώσεις της επόμενης περιόδου. Μόλις ανοίξουν οι αιτήσεις, οι εθελοντές πρέπει να συμπληρώσουν μια φόρμα ενδιαφέροντος και να εξηγήσουν γιατί θέλουν να συμμετάσχουν, μαζί με μια περίληψη προηγούμενης εργασίας και σχετικής εμπειρίας στη φροντίδα γατών.

Εκτός από το δωρεάν δωμάτιο, τους λογαριασμούς και το πρωινό, οι εθελοντές αναμένεται να καλύψουν τα έξοδα ταξιδιού στο νησί και τα γεύματα τους (μεσημεριανό και βραδινό) κατά τη διάρκεια της παραμονής τους. Όσοι έχουν διαβατήριο εκτός ΕΕ θα μπορούν να μείνουν στη Σύρο συνολικά 3 μήνες μέσα σε διάστημα 6 μηνών λόγω των κανόνων Σένγκεν, ενώ οι αιτούντες χωρίς κάλυψη υγείας στην ΕΕ συνιστάται να αγοράσουν ασφάλιση ταξιδιού.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ