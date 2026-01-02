Πέθανε ο Σταύρος Πετρακόπουλος: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον δημοσιογράφο - στατιστικολόγο

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκάλεσε ο θάνατος του δημοσιογράφου και στατιστικολόγου, Σταύρου Πετρακόπουλου, με πολυετή παρουσία στην ΕΡΤ3.

Θλίψη σκόρπισε στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του Σταύρου Πετρακόπουλου, ενός ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με τη στατιστική ανάλυση και την αθλητική δημοσιογραφία.

Ο Σταύρος Πετρακόπουλος υπήρξε από τις πιο γνώριμες και αξιόπιστες φωνές στον χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ, με ιδιαίτερη αγάπη και εξειδίκευση στα στατιστικά στοιχεία του ποδοσφαίρου. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, έδειξε από μικρή ηλικία έντονο ενδιαφέρον για τους αριθμούς και την ανάλυση δεδομένων, ένα πάθος που μετέτρεψε αργότερα σε χόμπι και επάγγελμα. Ακολούθησε τον δρόμο της δημοσιογραφίας και για πολλά χρόνια εργάστηκε στην ΕΡΤ3, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αθλητική ενημέρωση. Για τους 40+ θα μείνει αξέχαστη η χαρακτηριστική φωνή του από το μικρόφωνο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ και τα γήπεδα της Βορείου Ελλάδας.

Ξεχώρισε για το πλούσιο στατιστικό του αρχείο, το οποίο αποτελούσε σημείο αναφοράς για συναδέλφους και φίλους του ποδοσφαίρου. Με ακρίβεια, συνέπεια και βαθιά γνώση του αντικειμένου, κατάφερε να συνδυάσει τη δημοσιογραφική ματιά με τη στατιστική τεκμηρίωση, κερδίζοντας τον σεβασμό στον χώρου.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, με το ελληνικό ποδόσφαιρο να αποχαιρετά έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το άθλημα με γνώση, μεράκι και ήθος.

