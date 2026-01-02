Νεκρή εντοπίστηκε η 34χρονη κόρη του βραβευμένου με Όσκαρ, Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια (vid)

Νεκρή εντοπίστηκε η 34χρονη Βικτόρια Τζόουνς, κόρη του ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο, ανήμερα Πρωτοχρονιάς.

Η Βικτόρια Τζόουνς, κόρη του διάσημου ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, βρέθηκε νεκρή στο ξενοδοχείο Fairmont του Σαν Φρανσίσκο, λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης 1ης Ιανουαρίου, τοπική ώρα.

Οι Αρχές κλήθηκαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Tommy Lee Jones’ daughter Victoria found dead at San Francisco hotel on New Year’s Day https://t.co/LTZJfDtxn8 pic.twitter.com/n0deHF5XFR — New York Post (@nypost) January 2, 2026

Άγνωστα τα αίτια θανάτου της Βικτόρια Τζόουνς

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της 34χρονης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Ωστόσο, σύμφωνα με το NBC Bay Area, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η υπόθεση συνεχίζει να ερευνάται από τις τοπικές Αρχές.

Κόρη βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού: Οι περιορισμένες εμφανίσεις της στον κινηματογράφο

Η Βικτόρια Τζόουνς ήταν κόρη του 79χρονου, βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς και της πρώην συζύγου του, Κίμπερλι Κλάφλεϊ. Το πρώην ζευγάρι έχει ακόμη έναν γιο, τον Όστιν Τζόουνς, ηλικίας 43 ετών.

Σε νεαρή ηλικία, η Βικτόρια είχε κάνει περιορισμένες εμφανίσεις στην υποκριτική. Εμφανίστηκε αρχικά στην ταινία Men in Black II το 2002, ενώ συμμετείχε και στο φιλμ The Three Burials of Melquiades Estrada (2005), σε σκηνοθεσία του πατέρα της.

Στην ίδια ταινία συμμετείχε και η μητριά της, Ντον Λόρελ-Τζόουνς, ως φωτογράφος πλατό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ