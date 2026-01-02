Μεθυσμένος περπάτησε περίπου 3χλμ στην Εθνική Οδό: Από την Κηφισιά μέχρι τη Βαρυμπόμπη (vid)

Ένα αδιανόητο περιστατικό διαδραματίστηκε στην Εθνική Οδό, αφού μεθυσμένος κατάφερε να περπατήσει πάνω από 2 χιλιόμετρα ζιγκ-ζαγκ, ανάμεσα σε αυτοκίνητα.

Σε ένα όχι και τόσο συνηθισμένο περιστατικό έγιναν μάρτυρες οι οδηγοί της Εθνική Οδού Αθηνών-Λαμίας την Πρωτοχρονιά, όταν μεθυσμένος πεζός περπάτησε για πάνω από δύο χιλιόμετρα μέσα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Το περιστατικό γνωστοποίησε δημοσιογράφος του Star, καθώς πήγαινε να καλύψει τροχαίο ατύχημα με τραυματίες στον κόμβο της Βαρυμπόμπης. Την ώρα που η Αστυνομία επιχειρούσε στο σημείο, ένας άνδρας εμφανίστηκε να κινείται πεζός ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα.

Έκανε «ζιγκ-ζαγκ» για πάνω από 2 χιλιόμετρα: Μπήκε Κηφισιά και κατέληξε... Βαρυμπόμπη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ο άνδρας κινούνταν επικίνδυνα δίπλα στα αυτοκίνητα, περπατώντας για αρκετά χιλιόμετρα μέσα στην εθνική οδό. Όπως διαπιστώθηκε, ήταν εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν είχε συναίσθηση του κινδύνου.

Ο μεθυσμένος πεζός περπατούσε κυριολεκτικά μέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας, από την είσοδο της Κηφισιάς έως τον κόμβο Βαρυμπόμπης, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τόσο τη δική του ζωή όσο και των οδηγών. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κάποιο νέο ατύχημα.

Ενημερώθηκε βαν της Νέας Οδού και τον συνόδευε για προστασία

Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η παρουσία του, ειδικό βαν της Νέας Οδού τον ακολουθούσε σε μικρή απόσταση, λειτουργώντας ως «προστατευτική ασπίδα», ώστε να αποφευχθεί τυχόν παράσυρσή του από διερχόμενο όχημα.

Ο δημοσιογράφος, μάλιστα, μίλησε με τον υπάλληλο, ο οποίος του είπε: «Με το που τον βρήκα, τον είχα συνοδεία, δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Από Κηφισιά μπήκε. Είναι επικίνδυνο να κυκλοφορεί πεζός στην Εθνική. Αύτη είναι η δουλειά μας όμως. Να βοηθάμε τον κάθε άνθρωπο που είτε δεν στέκει καλά, είτε είναι μεθυσμένος».

