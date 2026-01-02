«Δεν σταματά ποτέ»: Ο εφιάλτης γυναίκας που ακούει την ίδια χριστουγεννιάτικη μελωδία 272 ώρες

Μια κάτοικος της Μούρθια καταγγέλλει ότι ζει κάθε Χριστούγεννα έναν εφιάλτη, ακούγοντας ασταμάτητα την ίδια μελωδία, ενώ κάνει λόγο για αδράνεια του δήμου.

Για τους περισσότερους, τα χριστουγεννιάτικα φώτα και οι γιορτινές μελωδίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εορταστικής ατμόσφαιρας. Για μια κάτοικο της Μούρθια, όμως, η περίοδος των Χριστουγέννων έχει μετατραπεί σε εφιάλτη που επαναλαμβάνεται χωρίς διακοπή.

Η γυναίκα καταγγέλλει ότι η πρόσοψη του πολυκαταστήματος El Corte Inglés, το οποίο βρίσκεται στον ίδιο δρόμο με το σπίτι της, παίζει την ίδια χριστουγεννιάτικη μελωδία έως και οκτώ φορές την ημέρα, συνολικά 272 ώρες κάθε χρόνο. Όπως εξηγεί, η μουσική ξεκινά ήδη από τις πρόβες στα μέσα Δεκεμβρίου και συνεχίζεται αδιάλειπτα έως τις 6 Ιανουαρίου. «Δεν έχει σημασία αν είναι Χριστούγεννα ή παραμονή. Δεν σταματά ποτέ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορώ να γιορτάσω»

Η κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια, δεν έχει βελτιωθεί με την πάροδο των ετών. Μιλώντας σε εκπομπή της ισπανικής τηλεόρασης (RTVE), αποκάλυψε ότι πέρυσι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της, καθώς δεν άντεχε άλλο τον συνεχή θόρυβο. «Έπρεπε να πάω στη Μαδρίτη γιατί τρελαινόμουν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν μπόρεσε καν να φιλοξενήσει τα εγγόνια της που ζουν στο εξωτερικό.

Αποκλεισμένοι δρόμοι και περιορισμένη πρόσβαση

Το χριστουγεννιάτικο θέαμα Cortylandia, που διοργανώνει το El Corte Inglés από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, αποτελεί σημαντικό τουριστικό πόλο έλξης και συγκεντρώνει καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες. Ωστόσο, αυτή η μαζική προσέλευση έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δρόμος μπροστά από το κτίριο συχνά κατακλύζεται από πλήθος, με αποτέλεσμα οι ένοικοι να δυσκολεύονται ακόμη και να μπουν ή να βγουν από τα σπίτια τους. «Μία μέρα δεν με άφηναν να φύγω από το σπίτι μου», αναφέρει η γυναίκα, κάνοντας λόγο για πλήρη απουσία μέτρων από τον δήμο.

«Αν χρειαζόταν ασθενοφόρο, δεν θα περνούσε»

Η πρόσβαση δεν περιορίζεται μόνο στις εισόδους των κτιρίων. Όπως καταγγέλλει, τα γκαράζ συχνά παραμένουν απροσπέλαστα, αναγκάζοντας τους κατοίκους να κινούνται καθημερινά ανάμεσα σε πυκνά πλήθη. «Αν κάποιος αρρώσταινε την ημέρα των εγκαινίων, θα μπορούσε να πεθάνει εκεί, γιατί δεν υπήρχε καν χώρος για να περάσει ασθενοφόρο», τονίζει.

Τέλος κατηγόρησε το δημοτικό συμβούλιο της Μούρθια για αδράνεια, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει τον συγκεκριμένο δρόμο σαν να πρόκειται για ιδιωτικό χώρο εκδηλώσεων, εις βάρος της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων.

