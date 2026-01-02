Καριερίστα του OnlyFans που έκανε σεξ σε μία μέρα με 100 άνδρες, βαπτίστηκε: «Σε δεύτερο πλάνο η καριέρα μου» (vid)

Σε μια νέα φάση ζωής φαίνεται πως περνά η Λίλι Φίλιπς, γνωστή από το OnlyFans, η οποία αποκάλυψε ότι βαπτίστηκε και επανασυνδέεται με τη χριστιανική πίστη.

Η Λίλι Φίλιπς, η οποία είχε γίνει γνωστή από το OnlyFans και όταν αποκάλυψε ότι συνευρέθηκε με 100 άνδρες μέσα σε μία ημέρα και σχεδίαζε να επαναλάβει το εγχείρημα με 1.000, δημοσίευσε πρόσφατα φωτογραφίες από τη βάπτισή της στον λογαριασμό της στο Instagram.

Μιλώντας στη Daily Star, ανέφερε ότι βαπτίστηκε την προηγούμενη Κυριακή (28/12), περιγράφοντας την εμπειρία ως ιδιαίτερα ουσιαστική. Όπως εξήγησε, μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον, είχε βαπτιστεί βρέφος και η οικογένειά της είχε στενή σχέση με την Εκκλησία, ωστόσο τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από την πίστη της.

«Προσεύχομαι καθημερινά, ακόμη κι αν δεν πηγαίνω στην εκκλησία»

Αναφερόμενη στη βάπτισή της, δήλωσε πως αποτέλεσε έναν τρόπο να αποκαταστήσει τη σχέση της με τον Θεό. Παρότι το απαιτητικό πρόγραμμά της και τα συχνά ταξίδια δεν της επιτρέπουν να εκκλησιάζεται συστηματικά, σημείωσε ότι η προσευχή παραμένει βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς της.

«Μερικές φορές απλώς μιλάω με τον Θεό το βράδυ, στο κρεβάτι», είπε χαρακτηριστικά.

«Το ερωτικό περιεχόμενο πέρασε σε δεύτερη μοίρα»

Σε ερώτηση για το πώς η στροφή αυτή επηρεάζει την καριέρα της, η Φίλιπς παραδέχτηκε ότι το ερωτικό περιεχόμενο έχει πλέον περάσει σε δεύτερο πλάνο. Όπως ανέφερε, προσπαθεί ακόμη να ξεκαθαρίσει τι θέλει να κάνει επαγγελματικά, ωστόσο για το 2026 επιθυμεί να δώσει προτεραιότητα σε άλλα πράγματα. Δεν ξεκαθάρισε αν σκοπεύει να αποχωρήσει οριστικά από τον χώρο του OnlyFans.

Το προηγούμενο διάστημα, η Λίλι Φίλιπς είχε μιλήσει ανοιχτά και για τη σεξουαλική της ταυτότητα, αποκαλύπτοντας ότι είναι αμφιφυλόφιλη και ότι μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της στο μέλλον σε σχέση με γυναίκα.

Παράλληλα, αναμένεται να εμφανιστεί τηλεοπτικά στο ριάλιτι γνωριμιών Blind Matchmakers του ITV, όπου οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να βασιστούν στη φωνή, την προσωπικότητα και το χιούμορ, χωρίς να βλέπουν ο ένας τον άλλον.

