Αστέρι του OnlyFans έχει βγάλει πάνω 85 εκατ. δολάρια: Ο λόγος που δωρίζει εξαψήφια ποσά σε όσους έχουν ανάγκη (vid)

Μια πρωταγωνίστρια περιεχομένου για ενήλικες που έχει κερδίσει πάνω από 85 εκατομμύρια δολάρια αποκάλυψε τον απρόσμενο λόγο για τον οποίο δωρίζει εξαψήφια ποσά προκειμένου να βοηθήσει οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Η Sophie Rain έχει χτίσει μια τεράστια περιουσία μέσω του OnlyFans. Η σταρ του περιεχομένου ενηλίκων και γνωστό μοντέλο, δώρισε ένα μεγάλο μέρος των εσόδων της για να βοηθήσει οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η Sophie έγινε γνωστή όταν έγινε viral στο TikTok στα τέλη του 2024, μοιράζοντας δημόσια τα εντυπωσιακά της κέρδη από το OnlyFans.

Η influencer δημιούργησε τον λογαριασμό της μετά την απόλυσή της από τη δουλειά της ως σερβιτόρα, και από τότε κατάφερε να χτίσει μια τεράστια βάση εκατομμυρίων ακολούθων σε πλατφόρμες όπως το X (πρώην Twitter) και το Instagram. Η Rain ίδρυσε επίσης το Bop House, έναν χώρο δημιουργίας περιεχομένου για TikTok και OnlyFans, όπου ζουν και εργάζονται η ίδια και άλλοι δημιουργοί.

Το εντυπωσιακό ποσό που δώρισε

Τον περασμένο μήνα, η 21χρονη αποκάλυψε ότι είχε δωρίσει περίπου 121.000 δολάρια από τα έσοδά της σε μια φιλανθρωπική οργάνωση που ονομάζεται Feeding America, ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο που βοηθά οικογένειες σε ανάγκη σε όλη την Αμερική.

Στην ιστοσελίδα της, η οργάνωση εξηγεί: «Διαιρούμε το συνολικό βάρος της δωρεάς τροφίμων με το κόστος λειτουργίας του Feeding America και της διανομής της τροφής εκεί όπου χρειάζεται. Έτσι υπολογίζουμε πόσες λίβρες τροφής εξασφαλίζουμε για τις τοπικές τράπεζες τροφίμων ανά δολάριο. Κάθε γεύμα αντιστοιχεί περίπου σε 1,2 λίβρες τροφής».

Με δεδομένο ότι η Rain δώρισε 121.000 δολάρια, την ώρα που σύμφωνα με το Feeding America το κάθε δολάριο μετατρέπεται σε τουλάχιστον 10 γεύματα, η σταρ έχει πιθανότατα προσφέρει φαγητό σε περίπου 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Rain δήλωσε στο περιοδικό People: «Από την αρχή αποφάσισα ότι το 100% όσων έβγαζα θα πήγαινε κατευθείαν στο Feeding America».

Ο λόγος που δώρισε αυτό το μεγάλο ποσό

Η ίδια αποκάλυψε ότι αποφάσισε να στηρίξει τη συγκεκριμένη φιλανθρωπία λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπισε στην παιδική της ηλικία, όταν η οικογένειά της δυσκολευόταν να εξασφαλίσει αρκετό φαγητό. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα «αστείο» στις αρχές του μήνα, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου είχε εξελιχθεί σε μια τεράστια φιλανθρωπική προσπάθεια.

Συνέχισε λέγοντας: «Ξεκίνησε ως κάτι για τα γενέθλιά μου. Ειλικρινά, αστειεύτηκα με τους θαυμαστές μου ότι μπορούμε να κάνουμε καλό ενώ κάνουν αυτό που ήδη έκαναν. Ξέρω πώς είναι να ανοίγεις το ψυγείο και να μην έχεις σχεδόν τίποτα μέσα. Ξέρω πώς είναι να βλέπεις τους γονείς σου να αγχώνονται για τα ψώνια, να πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στο να πληρώσουν το νοίκι ή να ταΐσουν την οικογένεια. Η επισιτιστική ανασφάλεια δεν ενδιαφέρεται για το τι δουλειά έχεις ή ποιος είσαι», πρόσθεσε η σταρ του OnlyFans.

«Όσο συνεχίζω να βγάζω χρήματα, θα συνεχίζω να δωρίζω», πρόσθεσε. Η Rain θεωρείται πλέον μία από τις πιο καλοπληρωμένες δημιουργούς του OnlyFans στον κόσμο, έχοντας κερδίσει πάνω από 85 εκατομμύρια δολάρια μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ