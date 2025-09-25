Καριερίστα του OnlyFans απαντά σε επικριτικό σχόλιο παίκτη του NBA: «Εδώ, εσείς παίρνετε εκατομμύρια για να ντριμπλάρετε μια μπάλα»

Η 21χρονη Σόφι Ρέιν σήκωσε το γάντι και απάντησε στον παίκτη του NBA Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, σχολιάζοντας τις τεράστιες αμοιβές των αθλητών - υπερασπιζόμενη τα κέρδη της από το OnlyFans.

Η 21χρονη δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans, Σόφι Ρέιν, άναψε φωτιές στα social media μετά την αιχμηρή απάντησή της σε σχόλια του παίκτη του ΝΒΑ, Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ.

Η Ρέιν γιόρτασε πρόσφατα τα γενέθλιά της σε γνωστό beach club, όπου τη μουσική επιμελήθηκε ο πρώην θρύλος του NBA, Σακίλ Ο’ Νιλ. Μάλιστα, οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί, με την ίδια να σηκώνει προκλητικά το μεσαίο δάχτυλο - εικόνα που γρήγορα έγινε viral.

celebrating my 21st birthday in Vegas with Shaq 🥹 pic.twitter.com/Zkwvcn7IQA — Sophie Rain (@sophieraiin) September 22, 2025

Μετά τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών, ο φόργουορντ των Μπρούκλιν Νετς, Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, σχολίασε επικριτικά το γεγονός ότι «άνδρες ξοδεύουν τόσα χρήματα σε περιεχόμενο ενηλίκων», χαρακτηρίζοντάς το «αξιολύπητο».

Η απάντηση της Σόφι Ρέιν

Η απάντηση της Σόφι Ρέιν δεν άργησε: «Το βρίσκω αστείο πώς οι άνδρες μπορούν να ντριμπλάρουν μια μπάλα και να παίρνουν επιταγές 30 εκατομμυρίων δολαρίων, και κανείς δεν το θεωρεί αξιολύπητο. Όταν όμως μια γυναίκα χτίζει μια επιχείρηση από το μηδέν και κερδίζει περισσότερα βραβεία... MVP από ορισμένους αθλητές, ξαφνικά όλοι ενοχλούνται και ξεκινά η ηθική κριτική».

Η διαδικτυακή κόντρα προκάλεσε έντονη συζήτηση γύρω από τα διαφορετικά στάνταρ στην ψυχαγωγία και τις διαφορές στις αντιλήψεις για τα εισοδήματα αθλητών και δημιουργών περιεχομένου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ