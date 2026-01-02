Κινεζική εταιρεία χαρίζει χρυσό και ταξίδι στην Ανταρκτική σε 18.000 υπαλλήλους της (vid)

Ένα γραμμάριο χρυσού για κάθε εργαζόμενο και ταξίδι ζωής στην Ανταρκτική, πέρα από τα καθιερωμένα μπόνους, μοιράζει κινεζική εταιρεία στους 18.000 υπαλλήλους της.

Η Dreame Technology, ο κινεζικός κολοσσός οικιακών συσκευών και ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ρομποτικών σκουπών παγκοσμίως, προχωρά σε μια πρωτοφανή κίνηση επιβράβευσης των εργαζομένων της, χαρίζοντας χρυσό και ταξίδια στην Ανταρκτική, πέρα από τα καθιερωμένα μπόνους στο τέλος του έτους.

Την εντυπωσιακή, αυτή, πρωτοβουλία αποκάλυψε ο ιδρυτής της εταιρείας, Yu Hao, μέσα από αναρτήσεις του στο κινεζικό κοινωνικό δίκτυο WeChat, προκαλώντας αντιδράσεις θαυμασμού και θετικότατα σχόλια για τη γενναιοδωρία της εταιρείας.

Ένα γραμμάριο χρυσού για όλους και ταξίδι στην Ανταρκτική

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, όλοι οι εργαζόμενοι της Dreame Technology θα λάβουν από ένα γραμμάριο χρυσού, ενώ παράλληλα θα καταβληθούν κανονικά και τα μπόνους. Επιπλέον, δέκα εργαζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στην Ανταρκτική.

Το συνολικό κόστος μόνο για το δώρο του χρυσού υπολογίζεται κοντά στα 4 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αποτυπώνει την οικονομική ισχύ και την ταχύτατη ανάπτυξη της εταιρείας.

Η ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας: Παγκόσμια κυριαρχία στις ρομποτικές σκούπες

Η Dreame Technology ιδρύθηκε το 2017 και τα τελευταία χρόνια καταγράφει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μέχρι τα μέσα του 2025, τα έσοδά της είχαν ήδη ξεπεράσει το σύνολο των εσόδων του 2024, επιβεβαιώνοντας για έκτη συνεχόμενη χρονιά ετήσια αύξηση άνω του 100%. Οι Κινέζοι κατασκευαστές ρομποτικών σκουπών κυριαρχούν πλέον στην παγκόσμια αγορά, με τη Dreame να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της ανόδου.

Πλέον, η κινεζικός κολοσσός δεν περιορίζεται μόνο σε προϊόντα καθαρισμού. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει οικιακές συσκευές, συσκευές προσωπικής φροντίδας, αλλά και παρουσία σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς τομείς όπως τα smartphones και τα drones.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ανακοινώσει και την είσοδό της στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, με το πρώτο μοντέλο της να αναμένεται, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις, να κυκλοφορήσει στην αγορά το 2027.

