Κόλαση μέσα σε eSports Hotel: Gamer έζησε δύο χρόνια σε δωμάτιο-βόμβα υγιεινής (vid)

Σοκαριστικές εικόνες δημοσίευσε eSports Hotel στην Κίνα, αποκαλύπτοντας σε τι συνθήκες διέμενε για δύο ολόκληρα χρόνια ένας εθισμένος gamer.

Ξενοδοχείο τύπου eSports Hotel στην πόλη Τσανγκτσούν της Κίνας, σόκαρε το κοινό δημοσιεύοντας φωτογραφίες από δωμάτιο όπου ένας άνδρας, εθισμένος στα βιντεοπαιχνίδια, ζούσε επί δύο χρόνια χωρίς ουσιαστικά να το εγκαταλείψει ποτέ.

Όταν ο μακροχρόνιος «ένοικος» αποχώρησε, το προσωπικό βρέθηκε μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα. Βουνά από σκουπίδια, άδεια κουτιά από φαγητό, πλαστικά μπουκάλια, σακούλες και ένα μπάνιο καλυμμένο με χρησιμοποιημένα χαρτιά υγείας. Η μυρωδιά, σύμφωνα με το προσωπικό, ήταν σχεδόν αβάσταχτη.

«Δεν έβγαινε ποτέ, ούτε μας άφηνε να καθαρίσουμε»

Οι εργαζόμενοι αποκάλυψαν ότι ο άνδρας αρνιόταν κατηγορηματικά να επιτρέψει στο προσωπικό καθαριότητας να μπει στο δωμάτιο, ενώ σπάνια έβγαινε ο ίδιος. Τόσο σπάνια, που πολλοί υπάλληλοι δεν γνώριζαν καν πώς έμοιαζε, αφού δεν πήγαινε ούτε για φαγητό. Όλα τα γεύματά του τα παρήγγειλε μέσω εφαρμογών delivery.

Το ξενοδοχείο εξυπηρετεί κυρίως παίκτες esports και streamers, προσφέροντας δωμάτια με σύγχρονους gaming υπολογιστές, γρήγορο internet και ειδικές καρέκλες. Όμως αυτή τη φορά, το gaming έγινε παράδειγμα προς αποφυγή.

Man checks out from a hotel in China after two years



This is how the hotel room was found…pic.twitter.com/BwZHjx5Jtg — Defiant L’s (@DefiantLs) December 18, 2025

Χρειάστηκαν τρεις ημέρες απολύμανσης και ακόμα δεν είναι έτοιμο

Το προσωπικό χρειάστηκε τρεις ημέρες συνεχούς καθαρισμού και απολύμανσης, ωστόσο το δωμάτιο εξακολουθεί να απαιτεί εργασίες για να καταστεί ξανά κατοικήσιμο. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος «ένοικος της κόλασης» έφυγε αφήνοντας χρέος περίπου 400 δολαρίων (διαμονή δέκα ημερών).

Οι εικόνες έγιναν viral στα κινεζικά social media, με πολλούς χρήστες να δηλώνουν αδύνατο να πιστέψουν ότι κάποιος έζησε δύο χρόνια μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Το ξενοδοχείο δήλωσε ότι αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες για να αναδείξει τον κοινωνικό και υγιειονομικό κίνδυνο του εθισμού στα video games, τονίζοντας ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι απλώς αστεία, αλλά επικίνδυνα.

