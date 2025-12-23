Καιρός: Χριστούγεννα με καταιγίδες και Πρωτοχρονιά με χιονοπτώσεις

Ισχυρή κακοκαιρία φέρνει βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους τα Χριστούγεννα. Πτώση θερμοκρασίας και πιθανή λευκή Πρωτοχρονιά με χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα

Με έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να κυλήσουν τα φετινά Χριστούγεννα, καθώς ένα κύμα κακοκαιρίας αρχίζει να επηρεάζει τη χώρα από το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους αλλά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, με την κορύφωση των φαινομένων να εντοπίζεται την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων.

Η επιδείνωση του καιρού ξεκινά σταδιακά από τα δυτικά και κινείται ανατολικά, επηρεάζοντας το σύνολο σχεδόν της επικράτειας. Ήδη από τις πρώτες ώρες, έντονα φαινόμενα κάνουν την εμφάνισή τους στο Ιόνιο, καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Δυτικής Ελλάδας, με τη δυναμική της κακοκαιρίας να ενισχύεται όσο περνούν οι ώρες.

Η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά Ελλάδα και η Δυτική Πελοπόννησος αναμένεται να δεχθούν σημαντικά ύψη βροχής, ενώ δεν αποκλείονται τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Καθώς θα περνάμε στην Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας τα ηπειρωτικά, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, αλλά και νησιωτικές περιοχές.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται για το διήμερο παραμονής και ανήμερα των Χριστουγέννων, καθώς η ένταση των φαινομένων θα είναι αυξημένη, ενώ το ήδη «φορτωμένο» έδαφος από προηγούμενες κακοκαιρίες αυξάνει τον κίνδυνο τοπικών προβλημάτων. Αν και από το μεσημέρι της 25ης Δεκεμβρίου ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να περιορίζεται προς το Αιγαίο, η αστάθεια θα παραμείνει αισθητή.

Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι θα πνέουν τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο, χωρίς ωστόσο –τουλάχιστον προς το παρόν– να διαφαίνεται γενικευμένο απαγορευτικό απόπλου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, προετοιμάζοντας το έδαφος για πιο χειμωνιάτικες συνθήκες τις τελευταίες ημέρες του έτους.

Όσον αφορά την Πρωτοχρονιά, τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία κάνουν λόγο για «λευκή» αλλαγή του χρόνου. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, υπάρχει τάση για αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες και πιθανές χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, αν και -όπως επισημαίνει- απαιτείται επιφύλαξη μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη συμφωνία μεταξύ των μετεωρολογικών μοντέλων.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες που σχεδιάζουν μετακινήσεις ή εορταστικές αποδράσεις καλούνται να δείξουν αυξημένη προσοχή και να ενημερώνονται τακτικά για την εξέλιξη του καιρού, καθώς το φετινό σκηνικό των γιορτών θα θυμίζει περισσότερο… βαρυχειμωνιά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ