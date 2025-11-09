Αττική Οδός: 56χρονος χωρίς δίπλωμα πήγαινε με την όπισθεν στη ΛΕΑ για περισσότερο από 1,5 χιλιόμετρο
Απίστευτο αλλά ελληνικό! Συνελήφθη 56χρονος οδηγός, το απόγευμα της Παρασκευής (7/11) από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, ο οποίος κατελήφθη να κινείται με την όπισθεν στη Λ.Ε.Α. της Αττικής Οδού για απόσταση άνω του 1,5 χιλιομέτρων δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο πρόσκλησης τροχαίου ατυχήματος. Ειδικότερα, ο 56χρονος κινούνταν με την όπισθεν στη Λ.Ε.Α. της Αττικής, στο ύψος του Κορωπίου.
Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Όπως διαπιστώθηκε επιπρόσθετα, η άδεια ικανότητας οδήγησης του είχε αφαιρεθεί την 20-10-2025 για 30 ημέρες από αστυνομικούς και πάλι του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού για αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου.
Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.225 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 395 ημερών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
